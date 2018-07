Prijeli tihotapca ilegalnih prebežnikov

Policisti in kriminalisti okoliščine še preiskujejo

24. julij 2018 ob 18:10

Črnomelj - MMC RTV SLO, STA

Črnomaljski policisti so v ponedeljek pred 21. uro na cesti med Vinico in Bojanci ustavili kombi, v katerem je bilo 31 tujcev, državljanov Pakistana, Afganistana in Indije.

Kot so opisali na Policijski upravi (PU) Novo mesto, so policisti ustavili osebni avto avstrijskih registrskih oznak in takoj za njim še kombi ljubljanskih registrskih oznak.

Ugotovili so, da 51-letni državljan Hrvaške v kombiju prevaža 31 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, 55-letni državljan Srbije za volanom avtomobila pa mu je pri tem pomagal. Policisti in kriminalisti okoliščine še preiskujejo.

Policisti ugotavljajo, da storilci v želji po hitrem in velikem zaslužku tujce prek meje in naprej v notranjost države skušajo prevažati tako, da jih v večjem številu vozijo v zaprtih kombiniranih vozilih. Zaradi nehumanih razmer med prevozom pa ogrožajo življenja teh ljudi, ki so zaradi izčrpanosti in dehidracije v slabem zdravstvenem stanju in pogosto potrebujejo zdravniško pomoč, so opozorili na PU Novo mesto.

Pripor za Turka, osumljena tihotapljenja

Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Kopru je odredil pripor za dva turška državljana, osumljena, da sta čez mejo vodila ilegalne pribežnike, po zaslišanju pa so izpustili 49-letno Slovenko, ki ji očitajo enako kaznivo dejanje. Na Koprskem so letos obravnavali že 27 ljudi, ki so ilegalne pribežnike tihotapili čez mejo, poročajo s PU Koper. Za 23 osumljenih, med njimi so državljani Slovenije, Hrvaške, Srbije, BiH-a, Turčije, Kosova, Albanije, Italije, Švedske, Sirije, Iraka, Irana, Pakistana in Romunije, so odredili pripor.

.

Ljudi, ki živijo na obmejnih območjih, zato pozivajo, naj jih obveščajo o pojavu sumljivih kombiniranih vozil z zaprtim tovornim delom ali drugih manjših tovornih vozil ob meji. "Skoraj vedno pred tovornim vozilom s tujci pelje tudi eden ali več osebnih avtomobilov in ti vozniki prav tako sodelujejo. Njihova vloga je, da voznika, ki prevaža tujce, opozarjajo na prisotnost policistov ali opazujejo gibanje policijskih patrulj," so zapisali.

Po navedbah policije so prav domačini, ki živijo ob meji na območju Bele krajine, Posavja in na obronkih Gorjancev, "že dolga leta nepogrešljiv in zanesljiv partner pri zagotavljanju varnosti in varovanju državne meje".

Prav oni namreč odlično poznajo lokalno okolje in znajo najbolje presoditi, kdaj gre za pojav sumljivih vozil ali sumljivih oseb. Tovrstnega sodelovanja si na policiji želijo tudi v prihodnje, so zapisali v sporočilu, v katerem so se prebivalcem za vse informacije tudi zahvalili.

Sa. J.