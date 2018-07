Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Voznik kombija je tujce, preden so ga ustavili policisti, izpustil iz vozila. Foto: PU Novo mesto Za kaznivo dejanje nezakonitega spravljanja tujcev na ozemlje Slovenije je zagrožena zaporna kazen do petih let, če pa oseba ob tem povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, pa se kaznuje zaporom od enega do osmih let in z denarno kaznijo. Sorodne novice Hrvati tihotapili ljudi v Slovenijo, Slovenci pa naprej v Italijo Ustavili kosovske tihotapce ljudi Kriminalisti z mednarodnim sodelovanjem razkrili tihotapce ljudi Dodaj v

V kombiju v nečloveških razmerah tihotapil 34 tujcev

Tujce predali hrvaškim varnostnim organom

23. julij 2018 ob 15:02

Koper,Krško - MMC RTV SLO, STA

Policisti so v petek v Podbočju dopoldne prijeli 46-letnega voznika kombija s hrvaškimi registrskimi tablicami, ki je v nečloveških razmerah prevažal 34 tujcev. Policisti so prebežnike predali hrvaškim varnostnim organom, za voznika in njegovega pomočnika pa je preiskovalni sodnik odredil pripor.

Policisti so v petek nekaj po 9. uri v kraju Podbočje na območju Policijske postaje Krško ustavili voznika osebnega avtomobila, za njim pa še voznika kombiniranega vozila hrvaških registrskih oznak. Tovorni del kombiniranega vozila je bil prazen, vendar so policisti v bližnjem gozdu izsledili 34 tujcev. Te je voznik kombija, preden so ga ustavili policisti, izpustil iz kombija, tujci pa so se po poročanju PU-ja Novo mesto razbežali po gozdu.

Tujci so bili v slabem stanju in dehidrirani, enega izmed njih pa so morali reševalci zaradi slabega zdravstvenega stanja odpeljati v bolnišnico. Državljane Pakistana, Iraka, Irana in Somalije so po oskrbi in opravljenih policijskih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

46-letnemu vozniku kombija in 57-letnemu vozniku osebnega avtomobila so kriminalisti odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. Voznika kombija so ovadili zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, voznika osebnega avtomobila pa zaradi nudenja pomoči. S kazensko ovadbo so ju kriminalisti privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je za oba odredil pripor.

Policisti so od petka pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju policijskih postaj Črnomelj in Metlika izsledili in prijeli 32 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso končani, so še sporočili s policije.

Na območju Policijske uprave Koper 11 ljudi zaprosilo za mednarodno zaščito

Na območju Policijske uprave Koper so od petka do nedelje obravnavali 78 nezakonitih prestopov meje. 11 ljudi je zaprosilo za mednarodno zaščito. Šest jih je po plačilu globe nadaljevalo pot v ciljno državo, saj imajo urejen status prebivanja v EU-ju oziroma so državljani EU-ja. Policisti so kot razlog za nedovoljen prehod meje navedli navigacijsko napravo, ki jih vodila po cesti brez mejnega prehoda.

Prijeli so tudi tri vodnike ilegalnih migrantov, preiskava kaznivih dejanj še poteka, so še sporočili s Policijske uprave Koper.

Sa. J.