Prijet voznik, ki je pred policisti bežal po središču Ljubljane

Na vozilu različni ukradeni registrski tablici

26. marec 2017 ob 11:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V soboto nekaj po 21. uri so policisti opazili avtomobil znamke Renault Clio z nameščenimi ukradenimi registrskimi tablicami. Znake, naj ustavi, je ignoriral in se neuspešno pognal v beg.

Policisti so v središču Ljubljane najprej opazili, da sta na vozilu različni registrski tablici, po preverbi pa tudi, da nobena od tablic ne pripada vozilu. Policijska patrulja je nato zapeljala za vozilom in ga s predpisanimi znaki poskusila ustaviti, a objestni voznik je znake policistov ignoriral ter s pospešeno hitrostjo oddivjal naprej, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po poročanju portala 24ur naj bi bil za volanom Stephen Casiraghi, ki je bil nedavno izpuščen iz zapora in se je tako spet znašel v rokah policistov, tokrat zaradi nevarne vožnje ter zatajitve in preprečitve uradnega dejanja.

Med dirkaškim begom od Njegoševe ceste do Hrvatskega trga, Ilirske ulice, Rozmanove ulice, Maistrove ulice, Masarykove ceste, Njegoševe ceste, Bohoričeve ulice, Potrčeve ulice, ulice Pod ježami, Partizanske ulice in Rojčeve ulice je voznik osebnega vozila znamke Renault Clio vozil predrzno in nevarno, s tako vožnjo pa ogrožal pešce in nasproti vozeče voznike, ki so se morali tudi umikati z vozišča, da so preprečili trčenje.

Ustavil se je šele v Zeleni jami, kjer je vozilo parkiral, z vozila odstranil tablici in ju odvrgel, sam pa izginil med stanovanjskimi bloki. Po pregledu območja so policisti uspešno prijeli 48-letnega moškega, ki se je upiral, a so mu s pomočjo prisilnih sredstev odvzeli prostost. Najdeni sta bili tudi odvrženi tablici, za kateri so ugotovili, da sta bili nedavno ukradeni na območju Ljubljane, so še pojasnili policisti.

.

Policisti naprošajo vse priče, morebitne udeležence oz. oškodovance dogodka, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo oz. Policijsko postajo Ljubljana – Moste oziroma pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 12 00.



.

Nedavno izpuščen iz zapora

Casiraghi je še do pred kratkim prestajal zaporno kazen na Dobu zaradi različnih kaznivih dejanj. Med drugim je bil leta 2010 obsojen na 17 let in osem mesecev zapora zaradi ugrabitve in spolnega izživljanja nad avtoštoparko, kar je zagrešil takoj za tem, ko so ga predčasno izpustili s prestajanja 11-mesečne kazni zaradi napada na fotoreporterja Dela in Slovenskih novic. Leta 2011 so ga obsodili še na 14 mesecev zapora zaradi poskusa napada na paznika v ljubljanskih zaporih na Povšetovi. Nato je dobil še pol leta zapora zaradi napada na pravosodnega policista in uničenja kopalnice v zaporu na Dobu. Enotna kazen 22 let in 11 mesecev zapora bi se mu iztekla avgusta 2019.

Spomnimo, da je lani septembra vložil zahtevo za varstvo zakonitosti zaradi nepravilnega združevanja kazni, vrhovno sodišče pa je potrdilo očitke obrambe, da naj bi sodišče prve stopnje nezakonito združevalo Casiraghijeve kazni in pri tem upoštevalo novejšo različico kazenskega zakonika, ne pa tiste, ki je veljala v času njegovega zadnjega kaznivega dejanja. Tako je Casiraghi 10. marca odkorakal na prostost.

Casiraghi v več postopkih toži državo za odškodnino. Med drugim za 150 tisoč evrov, ker naj bi ga leta 2011 v mariborskem zaporu poškodoval pravosodni policist.

G. K.