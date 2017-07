Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Policisti so morali proti vozniku uporabiti službeno orožje. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Proti podivjanemu vozniku policisti morali uporabiti službeno orožje

Vozniku so odvzeli prostost

4. julij 2017 ob 21:09

Dravograd - MMC RTV SLO/STA

Policisti so pridržali 33-letnega voznika sivega kombiniranega vozila, ki je z divjo vožnjo med Javnikom in Dravogradom ogrožal udeležence in poškodoval tudi dva policista.

Policista sta okoli 16.30 poskusila ustaviti 33-letnega voznika zaradi cestnoprometnega prekrška, vendar ju voznik ni upošteval in nadaljeval divjo vožnjo proti Dravogradu. Pri tem je ogrožal udeležence v prometu in policijske patrulje.

Na Gortini pri Trbonjskem mostu je silovito trčil v policijsko vozilo, ki je prebilo ograjo mostu in zapeljalo proti Dravi. Oba policista, ki sta bila v vozilu, sta poškodovana. Pred Dravogradom je nato zapeljal proti še dvema policistoma, ki sta ga poskušala ustaviti, pri čemer je eden izmed policistov moral uporabiti službeno orožje.

Voznika jim je uspelo ustaviti šele v Dravogradu, kjer so mu odvzeli prostost in ga pridržali, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Nekateri vozniki, ki jih je 33-letnik ogrožal, so se policiji že javili, druge pa policija poziva, da pokličejo na najbližjo policijsko postajo ali na telefonsko številko 113. Prav tako pozivajo vse očividce trčenja v policijsko vozilo na Trbonjskem mostu, da jim posredujejo informacije.

A. Č.