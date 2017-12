Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rektor je tožil predsednico Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS) na mariborski univerzi Javornik Krečičevo, ker je v članku za časnik Večer na temo očitkov o spolnem nadlegovanju na rektoratu označila rektorjev odziv za seksizem. Foto: BoBo Sodišče je s to odločitvijo pritrdilo pomembnosti varovanja dveh svoboščin, ki jih ščiti Ustava RS, in sicer svobode govora in svobode sindikalnega organiziranja in delovanja. Odločitev je zato izjemnega pomena za vse državljane, še zlasti za vse sindikalne zaupnike, ki so se s svojim delovanjem pripravljeni izpostaviti v imenu članov, ki jih zastopajo. Jakob Počivavšek, predsednik KSS Pergam Sodišče je presodilo, da ni dovolj temeljev za obsodbo, zato je Javornik Krečičevo oprostilo obtožb, Tičarju pa naložilo kritje stroškov sodnega postopka. Foto: Pixabay Zdaj je odločitev na rektorju: ali bo z morebitno pritožbo še naprej gojil sloves tirana, ki ni zmožen priznati lastnih napak in zato obračunava s sindikatom, ali pa ga bo razsodba streznila, da bo pričel od začetka graditi to, kar je povsem porušil - socialni dialog. Marija Javornik Krečič Dodaj v

Rektor neuspešen s tožbo zaradi razžalitve zoper sindikalistko

"Subjektivni občutek prizadetosti ne zadošča za obsodbo"

6. december 2017 ob 15:47

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Rektor Univerze v Mariboru Igor Tičar ni uspel s tožbo zaradi razžalitve zoper sindikalno predstavnico Marijo Javornik Krečič. Sodišče je odločilo, da je kot javna osebnost dolžan prenesti več kritike kot ostali ljudje.

Rektor Igor Tičar je tožil predsednico Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS) na mariborski univerzi Marijo Javornik Krečič, ker je v članku za časnik Večer na temo očitkov o spolnem nadlegovanju na rektoratu označila rektorjev odziv za seksizem. Užaljen se je Tičar čutil tudi zaradi članka v časopisu Dnevnik na temo naročanja pravnega mnenja o pogojih za njegovo upokojitev na stroške univerze, v katerem je Javornik Krečičeva to potezo označila za malverzacijo, s katero naj bi rektor skušal zaobiti zakonske določbe.

Sodišče je presodilo, da ni dovolj temeljev za obsodbo, zato je Javornik Krečičevo oprostilo obtožb, Tičarju pa naložilo kritje stroškov sodnega postopka. Predsednica sodnega senata Barbara Nerat je ob izreku sodbe pojasnila, da je bila sodba sprejeta na podlagi pravnih, ne dejanskih razlogov. Osebno razume Tičarja, da so ga besede sindikalne predstavnice prizadele, "vendar subjektivni občutek prizadetosti ne zadošča" za obsodbo.

Tako kot obramba Javornik Krečičeve je tudi sodnica izpostavila, da je rektor javna osebnost, tožena stranka pa sindikalna zaupnica. "Kdor veže svojo podobo na javni piedestal, je dolžan prenesti več kritike," je dejala. Sporne izjave Javornik Krečičeve je tudi sodišče razumelo kot kritiko dela rektorja in ne njega osebno. "Ne moremo reči, da je bil vaš namen v razžalitvi Igorja Tičarja," je izpostavila sodnica.

Med pravico do izražanja in zasebnosti

V presojanju med temeljnima človekovima pravicama - pravico do svobode izražanja in pravico do zasebnosti oziroma varovanja dobrega imena in ugleda - se je torej tehtnica prevesila v prid prve. "Vendarle lahko vsakdo v demokratični in pravni državi, kot je Slovenija, svobodno in brez strahu širi svoje mnenje," je še povedala Neratova. Ob tem je dodala, da je tudi sama kot sodnica v podobnem položaju kot rektor, a da ima rektor vsaj to prednost, da lahko skliče novinarsko konferenco in pojasni svojo plat zgodbe.

Bo sledila pritožba?

Rektor in njegov odvetnik Janko Jerman sodbe, ki sicer še ni pravnomočna, nista komentirala. Tako ni jasno, ali se bosta nanjo pritožila.

Mnogo bolj zgovorna je bila ob zapuščanju sodišča Javornik Krečičeva. "Sodišče je prepoznalo in potrdilo, da je bila moja kritika o rektorjem neustreznem ravnanju in odnosu do akademske skupnosti, predvsem do žensk, utemeljena. To se mi zdi nadvse pomembno simbolno sporočilo ter konkreten prispevek k začetku preseganja patriarhalnosti na univerzi in izven nje in krepitvi moči sindikata," je dejala.

"Zdaj je odločitev na rektorju: ali bo z morebitno pritožbo še naprej gojil sloves tirana, ki ni zmožen priznati lastnih napak in zato obračunava s sindikatom, ali pa ga bo razsodba streznila, da bo pričel od začetka graditi to, kar je povsem porušil - socialni dialog," je še dodala.

Pomembna razsodba za sindikaliste

Na njeno oprostitev se je odzvala sindikalna konfederacija Pergam, katere član je VSS. "Sodišče je s to odločitvijo pritrdilo pomembnosti varovanja dveh svoboščin, ki jih ščiti Ustava RS, in sicer svobode govora in svobode sindikalnega organiziranja in delovanja. Odločitev je zato izjemnega pomena za vse državljane, še zlasti za vse sindikalne zaupnike, ki so se s svojim delovanjem pripravljeni izpostaviti v imenu članov, ki jih zastopajo," je v sporočilu za javnost zapisal predsednik KSS Pergam Jakob Počivavšek, ki je v torek tudi osebno prišel na mariborsko sodišče podpret Javornik Krečičevo.

