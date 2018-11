Rešeni deskar: "V 25 urah v vodi sem se že večkrat poslovil"

Goran Jablanov prispel domov

31. oktober 2018 ob 21:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski deskar, ki je bil pogrešan od ponedeljka, ko sta se s hrvaškim kolegom kljub močnemu jugu in visokim valovom odpravila na deskanje nedaleč od svetilnika v Savudriji, in je v torek priplaval na obalo pri Sesljanu, je že prispel domov.

47-letni učitelj športne vzgoje iz Ljubljane Goran Jablanov je svojo 40 kilometrov dolgo vodno preizkušnjo, ki so jo spremljali močan jugo, močni tokovi in visoki valovi, po telefonu opisal za POP TV. Kot je dejal, se je v 25 urah, kolikor jih je preživel v vodi, večkrat poslovil. "Mislil sem, da je življenje zaključeno," je dodal.

Kot je pojasnil, je šlo vse narobe od trenutka, ko mu je močan veter zlomil jambor jadra. Na pomoč sta mu priskočila hrvaška deskarja, s pomočjo katerih mu je v vodi uspelo svoj surf razstaviti, tokovi pa so bili premočni, da bi ga lahko zvlekla na obalo.

Kot je pojasnil, se je odločal, kako priti do obale. Pomislil je tudi, da bi zapustil desko in skušal plavati do kopnega, a se je ravno tedaj veter okrepil in ga potisnil dlje na odprto. Poskušal je ohranjati mirno glavo in telo. "Kar koli sem delal proti vetru, je bilo nemogoče. Vedel sem, da je treba počakati in ostati živ do obale. V intervalih sem veslal z rokami, nogami, imel sem tudi interval za počitek," je dejal.

Deskal kljub rdečemu opozorilu

Ko mu je uspelo doseči kopno pri Sesljanu, se je izčrpan, dehidriran in podhlajen zatekel v bližnji lokal in najprej prosil za sol in vodo. Nemudoma so ga odpeljali v tržaško bolnišnico, od koder so ga že po eni uri odpustili. Danes se je tja vrnil, da se je reševalcem zahvalil za pomoč, je še poročal POP TV.

Jablanov se je v ponedeljek skupaj s hrvaškim kolegom kljub rdečemu opozorilu in slabim vremenskim razmeram odločil za deskanje nedaleč od svetilnika pri Savudriji. Eden je bil z jadralno desko, drugi pa s kajtom. Nazadnje so ju videli pred pristaniščem v Umagu. Veter jima je uničil jadra in padla sta v morje, kar so opazili ljudje na obali.

V ponedeljek se je rešil hrvaški državljan, Slovenec pa je na obalo priplaval v torek zvečer. Pred tem so ga neuspešno iskali na hrvaški, slovenski in italijanski strani.

