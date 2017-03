Romeo Bajde za uboj partnerice obsojen na 13 let zapora

Sodišče odločilo, da je kriv uboja svoje partnerice

7. marec 2017 ob 12:51,

zadnji poseg: 7. marec 2017 ob 13:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Celjsko okrožno sodišče je odločilo, da je Romeo Bajde kriv uboja svoje partnerice, in ga obsodilo na 13 let zapora.

Sodnik Zoran Lenovšek je ob izreku kazni dejal, da je Bajde uboj izvršil v stanju zmanjšane prištevnosti, bil pa je tudi pijan. Sodišče je Bajdetu tudi podaljšalo pripor do pravnomočnosti sodbe. Tožilka je zahtevala 25 let zaporne kazni, a je sodišče obtožnico prekvalificiralo iz umora v uboj.

Po besedah tožilke Simone Razgoršek Kuzman je Bajde med sojenjem povedal, da ga je partnerica pred smrtjo zmerjala, vendar tega ni mogel dokazati. Bajde je na eni izmed obravnav dejal, da se ne spomni, s čim je udaril svojo partnerico, kar mu tožilka ni verjela, prav tako mu ni verjela, da se ne spomni kaznivega dejanja. Po mnenju tožilke tudi ne drži, da mu je pred smrtjo rekla, da ga ima rada, glede na to, da jo je Bajde pretepel in potem zadavil.

Presodila je tudi, da jo je Bajde ubil iz ljubosumja, ker je imela novega partnerja. Tožilka je še dodala, da je Bajde partnerici tudi grozil z odvzemom otrok, če ga bo zapustila, oziroma da bo ubil otroka, njo in potem še sebe.

Bajde zanikal ljubosumje

Bajde, ki je decembra 2015 na poti domov po koncertu med prepirom zadavil svojo partnerico, s katero je imel dva otroka, krivde za umor iz ljubosumja ni priznal. Bajde je po dejanju truplo svoje partnerice sicer odpeljal do dežurnih reševalcev, kjer je tudi priznal dejanje in se ni upiral kriminalistom.

Pred sodiščem je izjavil, da se je sprijaznil tudi s tem, da je imela novega partnerja, in dodal, da je bila nesramna in težavna, a obenem tudi priznal, da je ne bi smel ubiti. Bajde je v priporu od lanskega decembra.

Bajde je bil v preteklosti že obsojen zaradi nasilništva, tako je bil obsojen na zaporno kazen zaradi spolnih dejanj z 10-letno deklico. S partnerico sta imela več težav. Njuni znanci in sosedje so večkrat poudarili, da je bil Bajde nasilen, vzkipljiv in zelo ljubosumen partner.

L. L.