Slabo vreme razlog za nesreči žirokopterjev na Ajdovskem

Policisti še zbirajo obvestila

27. september 2017 ob 14:45

Ajdovščina - MMC RTV SLO, STA

Nesreči žirokopterjev sta po prvih ugotovitvah posledica nizke oblačnosti, goste megle in burje, so sporočili z novogoriške policijske uprave. Policisti si še ogledujejo kraj nesreč in zbirajo obvestila.



Obe nesreči sta se zgodili v torek popoldne. V prvi nesreči sta češka zakonca letela v skupini desetih ljudi, ki so okoli 16. ure vzleteli z italijanskega letališča Parco Livenza v bližini Portogruara. Med preletom hribovitega območja med Idrijo in Ajdovščino sta se češka zakonca znašla v gosti megli, kjer je bila vidljivost tako onemogočena, da nista imela pregleda nad okolico.

Zakonca sta se z žirokopterjem zaletela v zgornji del krošnje drevesa na strmem gozdnem pobočju, njun zrakoplov pa je potem nadzorovano padel na tla. Ponesrečenca sta takoj obvestila vodjo odprave, ta pa pristojne službe. Poleg idrijskih policistov so pri tej nesreči pomagali prostovoljni gasilci iz Idrije in Črnega Vrha ter reševalci Gorske reševalne službe Tolmin.

Dva ponesrečenca končala v bolnišnici

Druga nesreča žirokopterja se je zgodila na hribu Hoje nad Kovkom v ajdovski občini. Tu sta zaradi slabih vremenskih razmer strmoglavila 63-letni pilot in 47-letni sopotnik. 63-letni pilot je zaradi megle znižal višino letenja in ravno tako kot prejšnji zrakoplov zadel drevesa na hribu Hoje. Po trčenju je omenjeno zračno plovilo padlo na tla na strmem pobočju hriba, pilot in sopotnik pa sta zrakoplov zapustila in nato v neposredni bližini počakala na reševalce.

Udeleženca druge letalske nesreče sta bila poškodovana, pilot je dobil poškodbo prsnega koša, 47-letni sopotnik pa poškodbo desne noge. Prvo pomoč so poškodovancema na kraju nesreče nudili pripadniki tolminske gorske reševalne službe ter gasilci in reševalci iz Ajdovščine. Oba ponesrečenca so nato prepeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti so na podlagi doslej zbranih informacij izključili tujo krivdo. Policisti so poleg preiskovalne sodnice in pristojnega državnega tožilstva o nesrečah obvestili tudi službo za preiskavo letalskih nesreč. Oba zrakoplova sta strmoglavila na razdalji približno 1,9 kilometra zračne linije na okoli 1000 metrih nadmorske višine. Policisti bodo po koncu preiskave podali poročilo okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici.

L. L.