Sodba v zadevi Istrabenz pravnomočna: Bavčarju petletna zaporna kazen

Zadeva bi zastarala 16. junija

24. maj 2017 ob 09:34,

zadnji poseg: 24. maj 2017 ob 10:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Višje sodišče je potrdilo sodbo in izrek kazni Igorju Bavčarju in Kristjanu Sušinskemu, pri Nastji Sušinskem pa so spremenili izrek enotne kazni.

Zagovornica Kristjana Sušinskega, Varja Holec, je pojasnila, da je drugostopenjsko sodišče prvostopenjsko sodbo spreminjalo v delu, ki se nanaša na izrek kazni Nastje Sušinskega, ki je bil lani na okrožnem sodišču obsojen na dve leti zapora, Igorju Bavčarju je potrdilo petletno zaporno kazen, Kristjanu Sušinskemu pa tri leta zapora.

Sodba je tako tri tedne pred datumom zastaranja postala pravnomočna. Obsojeni imajo sicer možnost, da vložijo zahtevke za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče, vendar to ne zadrži prestajanja kazni.

Sama sodba je dolga, je za STA še povedala odvetnica. "Branje bo vzelo nekaj časa. Lahko pa glede svoje stranke rečem, da so določene ugotovitve višjih sodnikov v nasprotju z listinami," je poudarila. Napovedala je vložitev zahtevka za varstvo zakonitosti za Kristjana Sušinskega, ki je pred razveljavitvijo sodbe že prestajal zaporno kazen. "Že prvič se ni izogibal zaporu," je dodala.

Septembra znova obsojeni

Kot je znano, je okrožno sodišče septembra lani vse tri znova obsodilo zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza, Bavčar pa je bil oproščen obtožb o napeljevanju k zlorabi položaja. Bavčarju je sodišče zato izreklo kazen petih let zapora, Kristjana Sušinskega je obsodilo na tri leta zapora, Nastjo Sušinskega pa na dve leti.

V prvotni sodbi julija 2013 je bil Bavčar zaradi pranja denarja obsojen na sedem let zapora, a je sodbo nato vrhovno sodišče pred dvema letoma razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje, Bavčar pa iz zdravstvenih razlogov v tem času ni nastopil zaporne kazni.

Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je v pozneje razveljavljeni sodbi odločil, da je Kristjan Sušinski kriv pranja denarja, njegov brat Nastja pa kriv pranja denarja in zlorabe položaja. Kristjan je bil obsojen na tri in pol leta zaporne kazni, Nastja pa na tri leta in devet mesecev.

A. K. K., T. K. B.