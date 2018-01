Sodno leto bodo zaznamovali nadškofijski grešniki

"Predobravnavni narok je razpisan 10. januarja," je Okrožno sodišče v Mariboru potrdilo, da bodo zlorabe položaja obtoženi člani uprave Zvonov v kratkem stopili pred sodišče.

V ločenem primeru bosta nekdanji mariborski nadškof Franc Kramberger in ekonom Mirko Kraševec morala na ljubljansko sodišče "predvidoma februarja". Ker je obtožnica v tem primeru (domnevnega oškodovanja družbe pri preprodaji delnic) postala pravnomočna 18. avgusta, smo vprašali, ali je takšna hitrost običajna. "Glede na to, da ne gre za priporno zadevo oziroma niso razpisani posamezni ukrepi, je obravnava razpisana skladno z vrstnim redom zadev, ki jih obravnava razpravljajoča sodnica," pojasnjujejo na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Skrivnostno tožilstvo

Ker je tožilstvo v nasprotju z darežljivo transparentnostjo v primeru Zorana Jankovića prošnjo za vpogled v obtožnici zavrnilo, lahko sklepamo, da gre v prvem primeru za sporno ravnanje uprave, ki je tik pred stečajem Zvonov nezakonito iz podjetij odpeljala lastništvo Luke Zadar in ju zato oškodovala za slabih 20 milijonov evrov.

Kot so razkrili novinarji Tarče, je specializirano tožilstvo 29. maja zaradi zlorabe položaja vložilo obtožnico tudi zoper štiri nekdanje člane uprave Zvonov Ena in Dve (Simona Zdolška, Matejo Vidmar, Franca Ješovnika in Ljuba Pečeta). Medtem ko so naši pravosodni organi s podatki skopi, je iz podatkov začasne odredbe zagrebške sodnice Vere Polak Presečki, s katero je junija 2016 ustavila razpolaganje z delnicami, razvidno, kako je potekalo skrivanje delnic.

Sporno skrivanje delnic pred upniki

Večinski delež Luke Zadar je že leta 2007 s posojilom NLB-ja kupilo nadškofijsko podjetje I.J. Storitve za 17,5 milijona evrov. Glede na poznejše cene delnic na Borzi so deleže preplačali za vsaj desetkrat. Po zlomu nadškofijskih financ so delnice prepisali na mariborskega taksista Danijela Robnika, ki je s pomočjo podjetja Vort konzalting iz Zagreba za nizko plačilo delnice prepisal na podjetje Dilucolo z naslovom v Zagrebu. Sodna preiskava poteka vse od junija 2015. Sojenje bo torej več kot dve leti in pol po njenem začetku.

V primeru nadškofa Krambergerja in ekonoma Kraševca gre za preprodajo delnic Mladinske knjige Založba, s katero je nadškofija v dveh poslih zaslužila (in iz Zvonov izčrpala) 1,2 milijona evrov. Soobtožena v tem primeru sta tudi kupca delnic Ivan Ferme (Etol) in Stane Valant (NFD ddu). Obtoženim zaradi pridobljene velike premoženjske koristi grozi od enega do osem let zapora. Stane Valant je za RTV Slovenija pred časom pojasnil, da kupca delnic nikakor nista bila vpletena v domnevno sporne posle in se o ničemer nista dogovarjala s soobtoženima (Krašovec ali Kramberger), ki ju sploh nista poznala. Pogodbi je v imenu škofije (po pooblastilu Krambergerja) podpisal takratni Krambergerjev pomočnik in poznejši ljubljanski nadškof Anton Stres, ki pa ni med obtoženimi.

