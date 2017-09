Nadškofijski menedžer ne ve, od kod denar na njegovem računu

Nekdanji predsednik uprave Zvona 2 Franc Ješovnik davčnim inšpektorjem ni znal pojasniti izvora denarja za megalomansko trošenje

9. september 2017 ob 06:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Večje količine nepojasnjene gotovine, serijski nakupi nepremičnin in vprašljive posojilne pogodbe so le del ugotovitev finančne uprave o premoženju nekdanjega direktorja nadškofijskega podjetja Zvon 2.

Davčni inšpektorji so temeljito pregledali poslovanje nekdanjega predsednika uprave Zvona 2 Franca Ješovnika v letih 2006 in 2007. V tem obdobju je porabil 1,9 milijona evrov za potrošnjo in nakup nepremičnin, čeprav je v tem času zaslužil vsega 134 tisoč evrov neto, razkriva sodba upravnega sodišča, ki je potrdila ugotovitve finančne uprave.

Leto serijskih nakupov nepremičnin

Ne glede na nezadostne prihodke je v tem času kupil sadovnjak in njive za 239 tisoč evrov, še eno njivo za 77 tisoč evrov, travnik za 80 tisoč evrov ter še en sadovnjak za 63 tisoč evrov. Ob tem je kupil nepremičnine še na Hrvaškem, njegov sin je kupil hišo za 320 tisoč evrov, žena Sonja Ješovnik pa dve stavbni zemljišči za skupaj 525 tisoč evrov. Ženi je nakazal tudi 350 tisoč evrov, ki pa so bili namenjeni varčevanju, in ne nakupu nepremičnin.

Gotovina brez dokazljivega izvora

Na svoj račun je v obeh letih položil 150 tisoč evrov gotovine, za katero mu ni uspelo dokazati, od kod izvira. Davčni urad Maribor je ugotovil, da je v primeru Franca Ješovnika "trošenje precej presegalo napovedane dohodke". Glede na prejemke in stroške so davčni inšpektorji sklenili, da ugotovljena razlika izhaja iz zamolčanih oziroma neprijavljenih dohodkov, ki so bili obdavčeni še po starem zakonu s 40,24-odstotno stopnjo. Plačati je moral 208 tisoč evrov davka in 20 tisoč evrov obresti.

Sodeloval v poslu, kjer je izginilo 15 milijonov evrov

Ob tem je zanimivo, da je prav v letu največje porabe Ješovnika pri posrednikih izginilo 15 milijonov evrov posojila, ki so ga pridobili v krogu nadškofijskih podjetij za nakup delnic Luke Zadar prek družbe I.J. Storitve, ki jo je Ješovnik po uradnih evidencah nekaj let tudi vodil. Podjetje je denar za odkup Luke Zadar nakazalo hrvaškemu posredniku, ki pa ni kupcem nikoli izročil delnic. Čeprav jih želela nato prevzeti stečajna upraviteljica Zvona, ji to nikoli ni uspelo.

Zaradi zlorabe položaja kmalu pred sodišče

Oktobra 2014 in februarja 2015 so policisti opravili več hišnih preiskav in iskali dokumentacijo o tem poslu, zdaj je tožilstvo proti nekdanjim članom uprav Zvonov vložilo obtožnico. Vendar je denar najverjetneje izgubljen. Odvetnik Blaž Mlinar Kovačič je sicer v imenu stečajnih upraviteljic Zvonov vložil odškodninski tožbi proti članom uprav. "Pričakujem nizek izplen, če sploh kakšen. Treba je vedeti, da so te osebe svoje premoženje pravočasno odtujile ali zavarovale. Ko smo pregledali evidence, smo ugotovili, da nimajo premoženja ali pa je zastavljeno," je za Tarčo povedal Blaž Mlinar Kovačič.

Jure Brankovič