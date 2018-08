Stefan Cakić se je na sodbo pritožil

Pritožbo je napovedalo tudi tožilstvo

14. avgust 2018 ob 13:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Stefan Cakić, ki je bil aprila letos obsojen na osem let in pol zapora zaradi uboja igralca Gašperja Tiča, se je na sodbo pritožil.

Po poročanju Televizije Slovenija je pritožbo vložilo tudi tožilstvo, ki je za Cakića zahtevalo 12 let zapora. Sodba tako še ni pravnomočna, o primeru bo zdaj odločalo višje sodišče.

Cakića je obtožnica bremenila, da je 18. junija lani, potem ko sta z Gašperjem Tičem in prijatelji popivala v enem izmed ljubljanskih lokalov, Tiča ubil v njegovem stanovanju v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Analize telesnih tekočin obeh so namreč pokazale, da sta bila v času dogodka pod vplivom alkohola in kokaina, kar je po mnenju sodnih izvedencev bistveno vplivalo na zmožnost Cakićeve presoje.

Cakić je v zagovoru trdil, da je bil njegov napad na Tiča posledica spolne zlorabe ali vsaj njenega poskusa, ki naj bi se zgodil tik pred tem. Zdravniški pregled zlorabe ni potrdil, je pa sodni izvedenec psihiater Gorazd Mrevlje presodil, da se je pred ubojem moralo zgoditi nekaj dramatičnega, zaradi česar se je potem Cakić odzval tako, kot se je.

Sa. J.