Tožilka bi Črnigoja in Marca za 28 mesecev poslala v zapor

Razsodba bo znana v torek

21. marec 2017 ob 20:21

Ajdovščina - MMC RTV SLO/STA

Tožilka za nekdanjega predsednika upravnega odbora Primorja Dušana Črnigoja in nekdanjega vodjo kadrovske službe Ožbeja Marca zaradi preslepitve države predlaga 28 mesecev zapora, zagovorniki pa predlagajo umik tožbe.

Na ajdovskem okrajnem sodišču so izrekli zaključne besede v postopku zoper Črnigoja in Marca zaradi preslepitve pri pridobitvi sredstev države. Sodnik bo razsodbo sporočil prihodnji torek.

Državna tožilka Marta Vukelić Durnik je prepričana, da sta obtožena kriva preslepitve države in pridobitve 1,8 milijona evrov posojila z izstavljanjem fiktivnih poročil. Zato za Črnigoja poleg zaporne kazni zahteva še plačilo 35.000 evrov, za Marca pa ob enako dolgi zaporni kazni plačilo 15.000 evrov.

Na zatožni klopi se je znašla tudi družba Primorje, za katero pa državna tožilka ni mogla predlagati vračila pridobljenih sredstev, saj je v stečaju. Prav tako v zakonsko določenem času država ni prijavila terjatve kot upnica v stečajnem postopku.

Črnigoj in Marc zatrjujeta, da sta projekt le izvajala

Marc je sicer na sodišču pojasnil, da je družba v letih 2010 in 2011 po takratni zakonodaji zaprosila in tudi pridobila finančna sredstva države za plače delavcem, ki so jih napotili na čakanje, ker pa so v tem času izvedli različna izobraževanja zaposlenih, zato so ti na delo čakali na svojih delovnih mestih.

Črnigoj je dodal, da dela v gradbeništvu zaradi krize ni bilo, zato bi moralo Primorje odpustiti 400 od več kot 1.000 zaposlenih, tako pa so jih izobraževali, saj so pričakovali konec krize. Obenem pa bi bili lahko delavci na trgu dela z več znanji lažje zaposljivi, je še dodal.

Projekt je za Primorje vodilo podjetje Lefin iz Maribora, saj naj bi Primorju primanjkovalo znanja, da bi se ukvarjalo s takimi projekti, zato je Lefin vodil celoten postopek od pridobitve sredstev do oddajanja poročil. Kot sta na sodišču večkrat poudarila Črnigoj in Marc, sta bila le izvajalca omenjenega projekta, za vse ostalo so poskrbeli v Lefinu. V zaključni besedi je zato zagovornik Primorja Gregor Verbajs dejal, da bi v primeru, če bi res šlo za kaznivo dejanje, morali tega osumiti podjetje Lefin.

Črnigojeva zagovornica: Pričakujemo oprostilno sodbo

"Slišali smo obširen dokazni postopek in vsakemu povprečnemu državljanu je jasno, da so obtožbe tožilstva povsem iz trte izvite in prav z ničemer dokazane. Zato me čudi, da tožilstvo ne premore toliko pokončnosti in strokovnosti, da ne umakne tega obtožnega predloga," je po zaključku naroka povedala Črnigojeva zagovornica Irena Dobravc Tatalovič.

"Tožilstvo se ni potrudilo niti toliko, da bi ta zakon, ki je ključen, prebralo in da bi vsaj poskušalo dokazovati v smeri, kot je potekala obtožba. Niti poskusa ni bilo, tako da mislim, da je vsem jasno in absolutno pričakujemo oprostilno sodbo," je še poudarila Črnigojeva zagovornica.

Sa. J.