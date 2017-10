Tožilka zavrgla ovadbo zoper Kanglerja v zadevi Maks

Policija preiskovala oškodovanje javnih sredstev

2. oktober 2017 ob 10:59

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Tožilstvo je odstopilo od pregona nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja v primeru domnevne zlorabe položaja in oškodovanja javnih sredstev pri projektu Maks.

Kriminalisti so pred letom in pol na tožilstvo v Mariboru vložili kazensko ovadbo zoper deset posameznikov, ki naj bi bili vpleteni v sumljive dogovore okoli projekta Mariborskega kulturnega središča (Maks), zaradi katerih naj bi prišlo do oškodovanja javnih sredstev za 3,6 milijona evrov.

Prvi na seznamu je bil Kangler, poleg njega pa še tedanja direktorica občinske uprave Milica Simonič Steiner, občinski uradniki Emanuel Čerček, Branka Krajnc Thaler, Monika Kirbiš Rojs in Teo Pajnik, arhitekta Stojan Skalicky in Boštjan Vuga ter Matjaž Knez in Marko Grujič iz podjetja ZIM.

"Gre za politični proces"

Tožilstvo je preiskovalnemu oddelku mariborskega sodišča predlagalo izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj. Preiskovalna sodnica je v postopku angažirala sodne izvedence za ekonomsko stroko in nedavno se je kazenska ovadba mariborskih kriminalistov močno zamajala, piše časnik Večer. Koliko od sprva ovadenih še ima status osumljenca v zgodbi o Maksu, še ni znano, je pa Kangler Večeru pokazal dopis, da je okrajna državna tožilka 22. septembra zavrgla kazensko ovadbo zoper njega.

"To je samo še en dokaz več, da je šlo za politični proces zoper mene. Ovadbo zaradi Maksa so kriminalisti zoper mene in moje sodelavce plasirali tik pred ustanovitvijo in kongresom Nove ljudske stranke. Iz dneva v dan sem prepričan, da je bila policija politično motivirana, podaljšana roka politikov za politični obračun z mano," je za Večer komentiral Kangler.

A. S.