Tri leta zapora in tri leta izgona za lažnega bombaša v Dragonji

Mladega Hrvata so odkrili s tulci med rednim pregledom na meji

17. julij 2018 ob 20:36

Koper - MMC RTV SLO

Zaradi terorizma je koprsko sodišče mlademu Hrvatu, ki je januarja sprožil preplah na mejnem prehodu Dragonja, dosodilo tri leta in dva meseca zaporne kazni in tri leta izgona iz Slovenije.

Policija je med rutinskim pregledom avtobusa, s katerim je potoval v Ljubljano, pod njegovim sedežem našla doma izdelan bombni pas s tulci, povezanimi z žico, v katerih pa ni bilo eksploziva. Mladeniča so priprli, tožilstvo pa ga je v obtožnici bremenilo kaznivega dejanja potovanja v tujino z namenom terorizma. Za to dejanje je zagrožena kazen do 8 let zapora.

"Žal mi je, naredil sem veliko neumnost," se je že dopoldne med priznanjem krivde za terorizem pokesal še ne 22-letni Porečan Loris Brljafa. In potem čakal kazen. Tri leta in dva meseca zapora, ker je v imenu ISIS-a in Al Kaide poskušal izpeljati samomorilski napad v Ljubljani. Osamljen in v osebni stiski se je postopno radikaliziral in postal simpatizer Islamske države. Njegov odvetnik Nikica Kljajić je dejal, da Brljafa ni imel neposrednega stika s pripadniki terorističnih skupin, je pa imel šifre za dostop do tovrstnih spletnih strani.

Nameraval prespati v Ljubljani

Med preiskavo njegovega doma, računalnika in telefona pa so našli dovolj dokazov, da se je resno spogledoval s terorističnimi akcijami. Kot je povedal Jože Levašič iz specializiranega državnega tožilstva, je obiskoval spletne strani ekstremističnih gibanj, kjer se tudi govori, kako izdelati bombo. Njegovi cilji so bili ameriško, nemško in britansko veleposlaništvo, državni zbor, vladna palača; povsod tam, kjer objekte varuje policija. "Imel pa je namen prespati v Ljubljani, tudi ogledoval si je spletne strani trgovin z orožjem v Ljubljani."

Pred tarčami bi razkril lažni samomorilni pas in nož ter povzročil paniko. Ker v tulcih ni bilo eksploziva, njegov odvetnik meni, da se ni hotel razstreliti: "To je bil način, da bi vzbujal pozornost." Ko je načrtoval dejanje, je bil prišteven, je ugotovilo več izvedenskih komisij, da pa ima težave, ki jih bo s pomočjo terapevtov zdravil v zaporu. Kljajić meni, da je kazen zanj tudi primerna.

"Vsi smo lahko hvaležni, da so vas pravočasno odkrili, ker bi policisti, ki varujejo objekte v Ljubljani, lahko tudi streljali in vas danes ne bi bilo tukaj. Zaradi tistih, v imenu katerih pa ste hoteli izpeljati akcijo, so umirali in še umirajo nedolžni ljudje po vsem svetu. Razmislite o tem, mladi ste še, pred seboj imate še celo življenje," je obsojenega v očetovskem tonu prizemljil sodnik. Gre za prvi primer kaznivega dejanja terorizma pri nas, obsodba pa, kot se je izrazil tožilec, opozorilo, da ga znamo preganjati, zato naj posamezniki takih dejanj ne ponavljajo niti za šalo.

