Trk slovenskega avtomobila in avtobusa na Gradiščanskem - dva mrtva, 15 ranjenih

Nesreča se je zgodila blizu tromeje z Avstrijo in Madžarsko

3. december 2017 ob 12:37

Jennersdorf

Na južnem Gradiščanskem v Avstriji se v soboto pozno ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena avtobus in osebno vozilo, oba s slovenskimi registrskimi tablicami. Umrla sta dva človeka, 15 ljudi bilo ranjenih.

Po navedbah avstrijskega Kleine Zeitunga se je prometna nesreča zgodila okoli 22. ure v okrožju Jennersdorf, med krajema Minihof-Liebau in Tauka, blizu tromeje med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko. Zaletela sta se avtobus in osebno vozilo, ki je bilo v nesreči popolnoma uničeno, v njem pa sta umrla voznik in sopotnik.

Avtobus se je vračal z Dunaja in na poti proti slovensko-avstrijski meji med krajema Minihof-Liebau in Tauka čelno trčil v osebno vozilo, so sporočile pristojne oblasti okrožja Jennersdorf. Avtobus je nato odbilo v bližnji zid, je na svoji spletni strani objavila avstrijska nacionalna televizija ORF.

Na kraj nesreče sta prihiteli dve vozili nujne medicinske pomoči, v intervenciji je sodelovalo tudi pet gasilskih vozil s približno 90 gasilci. Za oba potnika osebnega vozila je vsakršna pomoč prišla prepozno, saj sta umrla na kraju nesreče.

Na avtobusu je bilo lažje poškodovanih 15 ljudi, voznik avtobusa in turistična vodička pa huje.

Intervencija je bila končana okoli pol ene ure zjutraj, več gasilcev pa je ponoči ostalo na kraju nesreče.

