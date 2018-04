Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mirka Tuša ni bilo na nadaljevanju naroka v zadevi Tušmobil. Foto: BoBo

Tušmobil: Zagovorniki obtoženih vztrajajo pri izločitvi večine dokazov

Državni tožilec Valenčič trdi, da so bili pridobljeni zakonito

24. april 2018 ob 21:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Tudi po že četrtem predobravnavnem naroku, ki je v zadevi Tušmobil potekal na ljubljanskem okrožnem sodišču, še ni jasno, kdaj se bo začela glavna obravnava v tej zadevi.

Zagovorniki obtoženih kaznivih dejanj zlorabe položaja ter dajanja oziroma sprejemanja podkupnin - med drugim Mirka Tuša in nekdanjega direktorja Akosa (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS) Tomaža Simoniča - vztrajajo pri izločitvi večine dokazov o teh dejanjih, češ da so bili dokazi, ki nekdanji Apek (Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS) bremenijo brezplačnega podeljevanja frekvenc Tušmobilu, najdeni z usmerjenim preverjanjem brez odredbe sodišča.

Državni tožilec Boštjan Valenčič pa trdi, da so bili pridobljeni zakonito: "Pri pregledovanju elektronskih naprav, torej računalnikov in telefonov, so bili najdeni dokazi, ki kažejo na obstoj vsaj utemeljenega suma, da je bilo izvršeno kaznivo dejanje. Mi vztrajamo, da so bili ti podatki najdeni po naključju."

Elektronske naprave so kriminalisti zasegli v okviru hišnih preiskav pri Simoniču in drugih, ob tem pa so naleteli na 20.000 evrov gotovine in pištolo. Pri pregledovanju dokumentacije se je pojavil sum v zvezi z drugimi kaznivimi dejanji, o katerih so obvestili tožilstvo. Sodišče bo o zahtevi za izločitev dokazov odločilo pisno.

VIDEO Tuša ni bilo na sodišče

M. R., Simeona Rogelj, Radio Slovenija