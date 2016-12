Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: BoBo/Miloš Vujinovič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V gorski nesreči nad Mojstrano umrl planinec

Umrl naj bi po padcu v globino

30. december 2016 ob 19:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Gorski reševalci so pozno popoldne z vojaškim helikopterjem izpod Oltarja v hribih nad Mojstrano v dolino prepeljali mrtvega planinca. Rešili so tudi moškega, ki si je poškodoval nogo.

O nesreči policisti še zbirajo obvestila, okoliščine pa kažejo, da je smrt planinca povzročil hujši padec v globino z zasneženega in skalnatega brezpotja, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Z gorskega vrha je reševalna ekipa v dolino prepeljala tudi žensko, ki je planinarila s pokojnim. Sočasno s to nesrečo pa so reševalci izpod Kalvarije rešili tudi moškega, ki si je med planinarjenjem poškodoval nogo, so še sporočili s PU Kranj.



Al. Ma.