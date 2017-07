Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vlak, ki se je iztiril je vozil iz Kranja proti Škofji Loki. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Kranju se je iztiril tovorni vlak, poškodovan ni bil nihče

Proga je zaradi nesreče zaprta

11. julij 2017 ob 21:13

Kranj - MMC RTV SLO/STA

V Kranju so se pri železniški postaji ob 17.50 iztirili štirje vagoni tovornega vlaka. Po podatkih policije ni nihče poškodovan, je pa nastala materialna škoda.

S kranjske policijske uprave so ob tem sporočili, da je lahko zaradi nesreče prišlo tudi do poškodbe mostu čez železniško progo med semaforiziranim križiščem za železniško postajo in križiščem na Laborah, zato je most zapr.

Tudi Ljubljanska cesta, med Kolodvorsko cesto in Laborami, je zaradi dogodka zaprta. Zadrževanje ljudi in vozil na območju intervencije je prepovedano, so še sporočili s policije. Voznikom policija zato priporoča uporabo vzporedne povezovalne ceste. "Obvezno je tudi upoštevanje navodil policistov in pristojnih na kraju," so opozorili na policiji.

Zaradi nesreče vlaka, ki je vozil iz Kranja proti Škofji Loki je zaprta tudi proga. Pri Slovenskih železnicah so za potniški promet že organizirali nadomestni avtobusni prevoz. Koliko časa bo odstranjevanje posledic nesreče trajajo, pa na železnicah še ne vedo.

L. L.