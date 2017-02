V nesreči s kajakom na narasli Vipavi umrl 34-letnik

Po napovedi hidrologov bodo ob predvidenih močnejših padavinah nocoj in v noči na ponedeljek reke in manjši vodotoki po državi vnovič začeli naraščati. Zlasti tisti v zahodni, južni in osrednji Sloveniji lahko narastejo višje od opozorilnih pretokov in se razlijejo. Visokovodne razmere se bodo nadaljevale tudi v ponedeljek in torek, ko bodo močneje narasli tudi vodotoki na vzhodu, opozarjajo na Agenciji RS za okolje.