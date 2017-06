V obračunu z nožem lažje poškodoval dekle

Moški je znance najprej napadel s stolom

8. junij 2017 ob 12:39

Maribor - MMC RTV SLO/STA

V Mariboru je moški z nožem lažje poškodoval dekle. Mariborski policisti ga bodo najverjetneje ovadili zaradi suma storitev kaznivega dejanja poskusa umora in ropa.

Po navedbah mariborskih policistov je do dogodka prišlo nekaj po 16. uri, ko je moški na dvorišču stanovanjske hiše v Mariboru napadel svoje znance s stolom. Ti so se pred njim ubranili s palico, eden od njih pa ga je z njo udaril. Ko so nato zbežali, je osumljenec stekel po ostri predmet in z njim napadel dekle ter jo poškodoval.

Nadaljnji napad sta mu preprečili osebi, ki sta želeli pomagati žrtvi. Osumljenec je žrtev spustil in stekel za njima v bližnji gozd in naletel na kolesarja. Od njega je zahteval, da mu izroči mobilni telefon in kolo. Ker je bil osumljenec okrvavljen, v rokah pa je še vedno imel nož, je kolesar spustil kolo in pobegnil.

Policisti so takoj po obvestilu o dejanju pričeli iskati osumljenca in ga nekaj minut pozneje našli v gozdu ter pridržali. Zabodeno žensko so prepeljali v mariborsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovana.

Kriminalisti še vedno zbirajo obvestila o dogodku na Teznu in opravljajo kriminalistično-tehnična opravila, so še pojasnili na mariborski policijski upravi.

G. C.