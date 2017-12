Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kolesar v Kicarju je pri padcu utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju nesreče Foto: Policija/PU Maribor Dodaj v

V okolici Brežic umrl motorist, v okolici Ptuja pa kolesar

V obeh nesrečah ni bilo drugih udeležencev

16. december 2017 ob 13:56

Brežice - MMC RTV SLO, STA

V naselju Pavlova vas v občini Brežice je okoli 10. ure padel motorist. Pri tem je utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl. V Kicarju v okolici Ptuja pa je padel kolesar in na kraju nesreče umrl.

Pokojnega 72-letnega motorista je našel mimoidoči in o tem obvestil policiste. Zdravnik je za pokojnega odredil sanitarno obdukcijo, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Po do zdaj zbranih podatkih v nesreči ni bilo drugega udeleženca. Kraj nesreče so zavarovali gasilci, preminulega motorista pa so odpeljali reševalci, sporoča uprava za zaščito in reševanje.

Okoli pol desete ure pa je prišlo do nesreče tudi v Kicarju, kjer je 42-letni moški kolesaril po klancu navzdol. V levem ovinku je zapeljal na rob ceste in od tam na travnato površino. Pri tem je izgubil nadzor nad kolesom in padel, pri čemer se je tako hudo poškodoval, da je umrl še pred prihodom reševalcev. Kraj nesreče so si ogledali mariborski polcisti.

To je letošnja 19 smrtna žrtev v promeru na območju policijske uprave Maribor, lani je v enakem obdobju na cestah umrlo 21 udeležencev nesreč, še sporočajo z mariborske policijske uprave.

L. L.