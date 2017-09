V okolici Ptuja ponoči dvakrat zagorelo

200 tisoč evrov gmotne škode

9. september 2017 ob 12:31

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Ponoči je na območju Ptuja dvakrat zagorelo, in sicer najprej dve stanovanjski hiši, kasneje pa še šotor z balami sena. Vzroka požara, ki sta že pogašena, še nista znana. Nastalo je za 200 tisoč evrov gmotne škode.

Okoli 1. ure ponoči so ptujske policiste obvestili, da sta zaenkrat še iz neznanega vzroka zagoreli dve stanovanjski hiši na območju Ptuja. Gasilci so na kraju požar lokalizirali in pogasili, zaradi požara pa so morali štiri stanovalce izseliti in jih začasno preseliti v drug bivalni objekt.

Med gašenjem požara so morali reševalci nuditi zdravniško pomoč enemu gasilcu, ki ni utrpel telesnih poškodb. Policisti si še ogledujejo kraj požara na obeh objektih. V požaru naj bi nastala gmotna škoda v višini 100.000 evrov.

Okoli 2. ure ponoči pa so prav tako ptujske policiste obvestili, da je zagorelo v okolici Ptuja in sicer je še iz neznanega vzroka zagorelo v šotoru, kjer so bile spravljene bale sena ter silaže in traktorski priključki.

Policisti zaenkrat še opravljajo ogled kraja požara, po prvih zbranih obvestilih pa bi naj bi tudi v tem požaru nastalo za okoli 100.000 evrov gmotne škode.

G. K.