Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V prometni nesreči so se štirje udeleženci poškodovali, en pa je umrl. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V prometni nesreči umrl 77-letni voznik avtomobila

Trčenje se je zgodilo v okolici naselja Lozane

29. april 2017 ob 17:53

Maribor - MMC RTV SLO

Na regionalni cesti med Pernico in Lenartom se je v okolici naselja Lozane zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčili dve osebni vozili. Pri tem je 77-letni voznik umrl.



V avtomobilu so bili poleg umrlega voznika še trije sopotniki, ki so jih skupaj z voznico soudeleženega vozila prepeljali v bolnišnico. So pa zunaj smrtne nevarnosti, sporočajo s Policijske uprave Maribor.

Policisti si ogled kraja nesreče, ki se je zgodila okoli 14.30, še ogledujejo. Več informacij bodo podali ob koncu preiskave.

L. L.