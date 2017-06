V Zalogu umorjen 50-letnik, razlog naj bi bil medsosedski spor

Vzrok smrti je bila poškodba z nevarnim orodjem

2. junij 2017 ob 13:10,

zadnji poseg: 2. junij 2017 ob 19:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Ljubljani se je opoldne zgodila tragedija. V Zalogu je 50-letni moški umoril svojega 50-letnega invalidnega soseda. Po prihodu na kraj kaznivega dejanja so policisti 50-letnemu osumljencu odvzeli prostost.

Delavska ulica v Zalogu je bila ves popoldan zavarovana s policijskim trakom, potem ko so bili okoli 12. ure policisti obveščeni o kršenju javnega reda in miru na območju Zaloga. Posredovali so policisti, ki so na kraju prijeli 50-letnega moškega. Osumljenec je prav tako 50-letnega, soseda tako hudo poškodoval, da je ta na kraju dogodka umrl.

Uporabljeno je bilo nevarno orodje, katero točno je bilo, pa je še stvar preiskave, je pojasnila Maja Ciperle Adlešič s PU Ljubljana.

Umorjeni je bil invalid, soseda pa naj bi bila že dlje časa v sporu. Na kraju umora so bili ves dan policisti, dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. Več informacij o okoliščinah umora bo znanih v prihodnjih dneh.