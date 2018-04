Višje sodišče naj bi v primeru jeseniške deklice zavrnilo pritožbe

Višje sodišče v Ljubljani je po informacijah obrambe potrdilo sodbo Okrožnega sodišča v Kranju in zavrnilo pritožbe zagovornikov Sande Alibabić in Mirzana Jakupija v primeru jeseniške deklice.

Kranjsko sodišče, po katerem naj bi višje sodišče sporočilo svojo odločitev, informacije o zavrnitvi pritožbe obsojenih sicer še ni potrdilo. Kranjska okrožna sodnica Milena Turuk je Sando Alibabić in Mirzana Jakupija lani septembra spoznala za kriva več kaznivih dejanj surovega ravnanja in povzročitve telesnih poškodb, ki so julija 2016 vodile v smrti dveletne hčerke obdolženke. Sodnica jima je za vsa očitana kazniva dejanja izrekla enotno zaporno kazen - Alibabićevi 23 let, Jakupiju pa 21 let zapora, ter jima zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšala tudi pripor.

Obdolženca sta vztrajala, da nista kriva, krivdo pa sta prevalila drug na drugega ter na samo deklico. Njuna zagovornika sta vložila pritožbo zoper sodbo prvostopenjskega sodišča na višje sodišče v Ljubljani, kjer je senat zadevo obravnaval 20. marca.

Zagovornica Alibabićeve Darja Roblek je ob predstavitvi pritožbe dejala, da sta psiholog in izvedenec psihiatrije ugotovila, da Alibabićeva do svojih otrok ne čuti empatije oziroma je ta zelo zmanjšana. Zato se ji postavlja vprašanje, kako bi lahko mati brez empatije do svojih otrok, kar je lastnost, na katero ne more sama vplivati, sploh zaznala dolžnost, da prepreči protipravne posledice, torej poškodbe otroka.

Jakupijev odvetnik Damijan Pavlin pa je prvostopenjski sodbi očital, da ne pojasnjuje, kaj konkretno je Jakupi storil. Sodišče bi po njegovem moralo za vsako kaznivo dejanje konkretno navesti, kateri od njiju je zadal poškodbo deklici in kateri je to dopuščal. Brez tega se po njegovem mnenju krši individualnost kazenske odgovornosti vsakega posameznika. Dodal je še, da Jakupijeva dolžnost, da preprečuje nasilje nad deklico, ni izhajala iz tega, da bi bil Jakupi dekličin očim, saj to ni bil. Šele v letu, ko je deklica umrla, se je namreč razvezal od nekdanje soproge, z Alibabićevo pa v zvezi nista bila tako dolgo, da bi se lahko štela za zunajzakonsko skupnost.

Prav Jakupijev zagovornik Pavlin je potrdil, da je višje sodišče zavrnilo pritožbe obrambe in potrdilo prvostopenjsko sodbo. Na potrditev sodbe čaka tudi jeseniški center za socialno delo, ki vodi postopke v zvezi z odvzemom sina Alibabićeve in Jakupija, ki se jima je rodil lani v času sojenja. Center je dečka odvzel Alibabićevi in ga namestil v rejniško družino.

