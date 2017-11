Sodišče pritrdilo ukrepu odvzemu otroka Sandi Alibabić

Nadaljeval se bo postopek za odvzem roditeljske pravice

9. november 2017 ob 14:01

Ljubljana/Jesenice - MMC RTV SLO, STA

Upravno sodišče je zavrnilo tožbo Sande Alibabić, ki jo je kranjsko sodišče septembra obsodilo za smrt njene dveletne hčerke, center za socialno delo pa ji je odvzel novorojenega otroka, ki ga je rodila v priporu.

Predsednica upravnega sodišča Jasna Šegan je pojasnila, da je sodišče 29. septembra s sodbo kot neutemeljeno zavrnilo tožbo Sande Alibabić in s tem potrdilo začasno odločbo Centra za socialno delo Jesenice. Center je kmalu po rojstvu sina Alibabićevi odvzel in ga namestil v rejniško družino. Sodba je že bila vročena odvetnici tožnice in je zdaj pravnomočna.

Obsojena na 23 in 21 let zapora

Alibabićeva je bila skupaj s svojim nekdanjim partnerjem Mirzanom Jakupijem na prvostopenjskem sodišču obsojena za več kaznivih dejanj zanemarjanja, surovega ravnanja in povzročitve poškodb, ki so bile usodne za njeno dveletno hčerko. Še pred koncem sojenja je marca letos v priporu rodila dečka.

Postopek za odvzem roditeljske pravice

Jeseniški center za socialno delo je novorojenega otroka zaradi njegove varnosti že v porodnišnici začasno odvzel. Alibabićeva se je iz porodnišnice vrnila v pripor, na odločitev centra pa se je pritožila na ministrstvo za delo. To je pritožbo zavrnilo in pritrdilo odločitvi centra.

Pooblaščenka Alibabićeve je nato sprožila še upravni spor. Vendar je konec septembra tudi upravno sodišče pritrdilo odločitvi jeseniškega centra za socialno delo, na katerem bodo po rešitvi upravnega spora lahko nadaljevali postopke za odvzem otroka oziroma roditeljske pravice.

A. S.