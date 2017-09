Sodba v primeru jeseniške deklice: oba kriva. 23 in 21 let zapora.

Sojenje se je zaradi nosečnosti obtoženke malo zavleklo

28. september 2017 ob 14:20

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Sodišče je razsodilo v primeru smrti dveletne jeseniške deklice. Obtoženi mami Sandi Alibabić je prisodilo enotno kazen 23 let zapora, njenemu partnerju Mirzanu Jakupiju pa 21 let zapora.

Alibabićeva in Jakupi sta bila v sostorilstvu obtožena storitve kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja z njo, pet kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe in tri kazniva dejanja hude telesne poškodbe ter posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt. Tožilka Tina Lesar je za vsakega izmed njiju zahtevala enotno kazen 21 let zapora. Sodnica na kranjskem okrožnem sodišču Milena Turuk je Alibabićevi prisodila 23 let, Jakupiju pa 21 let zapora. Sodba še ni pravnomočna.

Deklico s helikopterjem prepeljali v Ljubljano

Od strašljivih dogodkov je minilo 15 mesecev. Reševalci so 2. julija po klicu Alibabićeve v stanovanju na Jesenicah našli hudo poškodovano dveletno deklico. Odpeljali so jo v Splošno bolnišnico Jesenice in nato s helikopterjem v ljubljanski klinični center, kjer je 4. julija zaradi poškodb umrla. Umrla je zaradi kroničnega in akutnega hematoma možganov, ki ga je povzročil udarec v glavo. Na deklici so odkrili tudi sledi številnih drugih poškodb, med katerimi so zlom ključnice in reber, podplutbe po zadnjici in na zadnji strani nog, ožganina na roki ter več vbodov z iglo po dlaneh, rokah, trebuhu in prsnem košu.

Policisti so v preiskavi ugotovili, da so poškodbe nastale v obdobju, ko sta za otroka skrbela mama in njen novi partner. Po besedah tožilke sta obtožena svoja dejanja izvajala v popolni prištevnosti in s skupnim delovanjem. Med seboj sta gojila ljubeč odnos, dveletnica pa jima je bila v napoto. Od januarja do julija 2016 sta jo tako puščala samo, zaprto v stanovanju, nista ji dajala dovolj hrane, opustila sta tudi skrb za njeno higieno, povzročila sta ji več poškodb in je kljub slabemu stanju nista peljala k zdravniku.

Domnevne grožnje s smrtjo

Dopisovala sta si tudi, ko sta bila v priporu, in skušala uskladiti svoj zagovor. Pozneje pa se sta na sodišču krivdo valila drug na drugega in večkrat tudi verbalno obračunala. Alibabićeva je poudarila, da je deklico med njeno odsotnostjo tepel Jakupi, sama pa se je tega prepozno zavedela, poleg tega se ga je bala, ker ji je grozil s smrtjo. Jakupi, ki mu grožnje s smrtjo očita tudi nekdanja žena, zaradi katere je v sodnem postopku še na ljubljanskem okrajnem sodišču, je na drugi strani ves čas zanikal, da bi deklico udaril. Trdil je, da je bilo le njemu mar zanjo, deklica pa da je pogosto sama padala in se udarjala.

Med priporom rodila

Tako Jakupi kot Alibabićeva imata iz svojih prejšnjih zvez več otrok, ki živijo pri njunih nekdanjih partnerjih. Alibabićeva pa je v času pripora marca letos rodila dečka, ki naj bi bil njun skupni otrok. Jeseniški center za socialno delo je otroka zaradi njegove varnosti že v porodnišnici začasno odvzel. Zadeva je zdaj na sodišču zaradi upravnega spora, ki ga je sprožila Alibabićeva.

Oče umrle deklice pa je skupaj s tremi hčerami zoper obtožena vložil tudi odškodninsko tožbo v skupni višini 120.000 evrov.

