Vodilna menedžerja Impola obsojena na pogojno kazen

Vodilnima menedžerjema Impola Jerneju Čoklu in Vladimirju Leskovarju je po večletnem postopku sodišče zaradi oškodovanja družbe dosodilo po dve leti pogojne zaporne kazni.

Tožilstvo jima je v več let trajajočem sodnem procesu očitalo oškodovanje bistriškega predelovalca aluminija v povezavi s postopkom lastninjenja družbe.

Obsojena naj bi s posredniško vlogo družbe Upimol, na čelu katere je bil Leskovar, pri dobavi surovin oškodovala Impol za dobrega 1,6 milijona evrov, Upimolu pa priskrbela protipravno pridobljeno premoženjsko korist v skoraj enaki višini. Ves dobiček Upimola naj bi bil po mnenju tožilstva namenjen menedžerskemu prevzemu danes zelo uspešnega podjetja iz Slovenske Bistrice. Sodni proces je trajal več let, tožilstvo pa je kar štirikrat spremenilo obtožnico. Da gre tudi za finančno drag postopek, kaže že dejstvo, da je bilo v njem naročenih več različnih pravnih mnenj, večino je sicer naročila obramba. Z njimi je ta želela oporekati mnenju sodnega izvedenca ekonomske stroke Draga Dubrovskega, ki je kljub večkratnim soočenjem z izvedenci obrambe in dopolnitvam mnenja na željo sodišča ostal neomajen.

Bančna strokovnjakinja obrambe Romana Fišer je dokazovala, da je Impol moral surovine nabaviti preko posrednika, saj sam med letoma 1999 in 2001, na katera se nanaša obtožba, ni imel dovolj kreditnega potenciala. V zadnjem mnenju pa naj bi ekonomist Maks Tajnikar ocenil, da bi Impol, če surovin ne bi nabavil preko Upimola, imel v spornem obdobju za kar 2,4 milijona evrov nižji dobiček.

Vendar je izvedenec ves čas sojenja vztrajal pri prepričanju, da takšna izpeljava nabavnih poslov ni bila potrebna, še posebej, ker je denar za prvi posel decembra 1998 zagotovil Impol, saj posredniška družba takrat sploh še ni imela ne kapitala ne zaposlenih. Po njegovem ni bilo nobenih ekonomskih razlogov, da Impol poslov ne bi mogel opraviti sam in obdržati dobička, zato je menil, da so Upimol ustanovili le za pridobivanje lastniškega deleža v Impolu.

Tožilec Niko Pušnik je zaradi oškodovanja podjetja za Čokla zahteval tri, za Leskovarja pa dve leti in pol zapora. Predsednik senata Danilo Obersnel je sicer že marca letos napovedal izrek sodbe, a je takrat oprostil le Upimol, medtem ko je obravnavo zoper oba ostala obdolžena zaradi dodatnega pregleda nekaj faktur znova odprl. Sledile so nove zahteve po izvedencih in soočenjih, a tokrat senat ni več popustil.