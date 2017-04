Poudarki V prometni nesreči sta trčili dve tovorni vozili, pri čemer je en voznik padel čez betonsko zaščitno ograjo viadukta Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 10 glasov Ocenite to novico! Tovorni vozili sta trčili na viaduktu. Foto: Gasilska brigada Maribor Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Voznik v prometni nesreči umrl pri padcu z viadukta

Policisti še preučujejo okoliščine, ki so privedle do nesreče

18. april 2017 ob 08:05,

zadnji poseg: 18. april 2017 ob 12:39

Maribor - MMC RTV SLO

Zjutraj se je na avtocesti med cestninsko postajo Pesnica in Šentiljem zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl voznik tovornjaka, ki je padel z viadukta.

Nesreča se je zgodila okoli pol sedme ure zjutraj, ko je na viaduktu zaradi okvare obstal tovornjak, ki ga je vozil 52-letni Slovenec. Za njim pa je pripeljal 33-letni voznik tovornjaka in brez zaviranja trčil v stoječi tovornjak. Pri tem je tovornjak zbil 52-letnega voznika, ki je v trenutku nesreče stal pred njim.

Policisti ob tem navajajo, da je bil stoječi tovornjak pravilno označen z vsemi štirimi smernimi lučmi. Pri trčenju pa je drugi tovornjak najverjetneje z vozišča odbil priklopnik pred sabo, pri tem pa je zadel tudi voznika, ki je bil v času nesreče pred svojim tovornjakom. Pri tem je 52-letni voznik padel čez betonsko zaščitno ograjo viadukta približno 20 metrov v globino in pri tem umrl, so sporočili na spletni strani Gasilske brigade Maribor.

.

Na kraj nesreče - vzrok zanjo policisti še ugotavljajo - so prišli gasilci Gasilske brigade Maribor, ki so kraj nesreče zavarovali, posipali nevarne tekočine na cestišču in poskrbeli za vse nujne ukrepe. Kraj nesreče si še ogledujeta tudi dežurna tožilka in dežurni preiskovalni sodnik.

Zaradi prometne nesreče je avtocesta proti Avstriji zaprta. Obvoz poteka po regionalni cesti proti Šentilju.

L. L.