Za napad na škofjeloškega župana pet namesto treh let zapora

Septembra lani namerno zbil župana

14. september 2017 ob 11:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Višje sodišče je Blažu Kujundžiču, ki je septembra lani z avtomobilom namerno zbil škofjeloškega župana Miho Ješeta, povišalo izrečeno kazen kranjskega okrožnega sodišča za poskus uboja s treh na pet let.

Kranjska sodnica Marjeta Dvornik je Kujundžiča zaradi olajševalnih okoliščin bistveno zmanjšane prištevnost in dejstva, da je ostalo le pri poskusu, 30. marca obsodila na tri leta zapora. Tožilka Helga Dobrin je sicer predlagala sedemletno zaporno kazen, zagovornik Dušan Csipö pa je nasprotoval pravni kvalifikaciji dejanja, ker Kujundžič Ješeta ni želel ubiti, in se zavzel za pogojno obsodbo, zato sta se tako obramba kot tožilstvo na prvostopenjsko sodbo pritožila.

Sodniki presodili, da ne gre za dovolj tehtne olajševalne okoliščine

Višje sodišče je ugodilo pritožbi tožilke in Kujundžiču dosojeno kazen povišalo na pet let zapora. Višji sodniki se namreč niso strinjali z uporabo omilitvenih določil pri izreku kazni. Na prvi stopnji je sodnica pri odmeri kazni štela, da olajševalne okoliščine napada ustrezajo uporabi omilitvenih določil, višji sodniki pa se z njo niso strinjali, poroča časnik Dnevnik in dodaja, da so sodniki presodili, da ne gre za dovolj tehtne olajševalne okoliščine, ki bi poleg vseh oteževalnih okoliščin - načina izvršitve, dalj časa trajajoča priprava na kaznivo dejanje in zapustitev poškodovanega na kraju - opravičevale nižjo kazen od minimalno zagrožene kazni petih let zapora.

Sodba pravnomočna in izvršljiva

Kujundžič je bil tako pravnomočno obsojen na pet let zapora. Kot so pojasnili na kranjskem okrožnem sodišču, je sodba v teh dneh že postala izvršljiva, tako da bo Kujundžič iz pripora v kratkem premeščen v zapor, še piše Dnevnik.

Kot je znano, je Kujundžič 28. septembra 2016 v Škofji Loki z avtomobilom namenoma trčil v Ješeta, ki se je s kolesom peljal v službo. Kot je v obtožnici izpostavila tožilka, je Ješe le zaradi srečnega spleta okoliščin dobil "zgolj" zlome ledvenega vretenca in ključnice, pretres možganov ter nekaj manjših poškodb in je kaznivo dejanje uboja tako ostalo pri poskusu.

Kujundžič, ki se je politično udejstvoval v različnih strankah in je leta 2006 kandidiral tudi za župana Škofje Loke, je v svojem zagovoru izpostavil, da njegov namen nikakor ni bil, da bi Ješeta ubil, temveč je želel le protestirati proti stanju v državi in predstavnikom oblasti, ki so zanj krivi.

T. K. B.