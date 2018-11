Kajakaš je umrl na kraju nesreče. Foto: BoBo Dodaj v

Za nemškega kajakaša usodna vožnja v Učji

Kljub pomoči je umrl na kraju nesreče

31. oktober 2018 ob 20:21,

zadnji poseg: 31. oktober 2018 ob 21:36

Žaga - MMC RTV SLO

Ob 17.14 se je v Žagi v strugi reke Učja v občini Bovec poškodoval kajakaš. Kljub nudenju pomoči je ponesrečenec na kraju nesreče podlegel poškodbam.

Gasilci PGD-ja Bovec so ponesrečencu nudili prvo pomoč in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči. Ponesrečenca so pomagali prinesti do ceste, a je kljub pomoči na kraju nesreče podlegel poškodbam, piše na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Kot poročajo Primorske novice, sta bila nemška državljana, 50-letnik in 44-letnik, s kajakom na Učji, ko je 50-letnika pod mostom v Žagi začelo obračati. Nekaj minut je bil pod vodo, potem pa ga je rečni tok potegnil iz čolna. Kolega ga je oživljal, na pomoč so prihiteli gasilci in reševalci, a je bilo žal prepozno.

