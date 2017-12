Zadeva dodatki: 7 zahtev za sodno preiskavo, 2 pravnomočni, 18 ljudi, 18 sumov kaznivih dejanj

Postopki na ljubljanskem okrožnem sodišču

9. december 2017 ob 11:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Specializirano državno tožilstvo, ki preiskuje sum kaznivih dejanj pri izplačevanju dodatka za stalno pripravljenost na fakultetah, je do zdaj vložilo sedem zahtev za sodno preiskavo, dvema je pravnomočno ugodeno.

Zahteve se dotikajo 18 ljudi in 18 kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja. Dve zahtevi, ki sta že pravnomočni, se nanašata na sedem ljudi, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na vrhovnem državnem tožilstvu.

Domnevni preiskovanci

Portal Žurnal24 je sicer aprila poročal, da se zahteve za preiskavo nanašajo tudi na nekdanjega dekana ekonomske fakultete in nekdanjega finančnega ministra Dušana Mramorja in aktualno dekanjo fakultete Metko Tekavčič ter njuna namestnika.

Inšpektorat za javni sektor je namreč leta 2015 opravil nadzor nad poslovanjem 11 fakultet Univerze v Ljubljani, pri tem pa pri devetih ugotovil, da so nezakonito izplačevale dodatek za stalno pripravljenost. Skupaj so od leta 2012 do 2014 izplačale za nekaj manj kot 781.000 evrov bruto dodatka.

Nadzor je nepravilnosti ugotovil na ekonomski fakulteti, fakulteti za družbene vede, fakulteti za elektrotehniko, fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, fakulteti za matematiko in fiziko, fakulteti za računalništvo in informatiko, fakulteti za socialno delo, fakulteti za šport ter filozofski fakulteti.

Nekateri so denar vrnili

Fakultetam je inšpektorat naložil popravljalne ukrepe, v okviru katerih so z zaposlenimi sklenile dogovore o vračilu denarja v višini nekaj več kot 443.000 evrov. Nekateri so dodatek vrnili v celoti (po pritisku javnosti na primer Mramor in nekdanja prodekanja, danes ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič), drugi ne. Zakon namreč določa, da morajo zaposleni dodatke vrniti le za zadnjih deset mesecev, ko so jih prejemali.

Ker so na ministrstvu za izobraževanje ocenili, da je bil dodatek izplačan neupravičeno, država od ljubljanske univerze na sodišču zahteva vračilo 781.000 evrov. Okrožno sodišče v Ljubljani je avgusta pritrdilo ministrstvu in odločilo, da mora univerza denar vrniti, vendar zadeva še ni pravnomočna, ker se je univerza pritožila na višje sodišče.