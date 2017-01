Štirimestni bruto dodatek za stalno pripravljenost vodje Erjavčevega kabineta

Vlasta Vivod prejemala tudi 1.122 evrov dodatka na stalno pripravljenost

6. januar 2017 ob 19:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mineva leto dni od vrhunca afere neupravičeno izplačanih dodatkov za stalno pripravljenost na ljubljanskih fakultetah, ki je zamajala vrh politike in sprožila prve ovadbe. A fakultete niso edine, ki so izplačevale tovrstni dodatek v času varčevanja. Znatnega dodatka je bila več let deležna tudi Vlasta Vivod, vodja kabineta zunanjega ministra Karla Erjavca.

Kariera Vlaste Vivod je pretežno vezana na Erjavčeve ministrske funkcije. Leta 2012 pa je najprej prejela krepko povišico plače, marca tega leta pa še vrsto dodatkov: dobrih 200 evrov bruto položajnega dodatka, 567 evrov bruto dodatka za nadure in 693 bruto dodatka za delovno uspešnost. Oktobra se je tem dodatkom pridružila nova postavka 1.122 evrov bruto dodatka za stalno pripravljenost, ki je ostal do januarja 2016 oziroma do izbruha afere z izplačevanjem dodatkov na fakultete

Na ministrstvu za zunanje zadeve odgovarjajo da uslužbenka sodi v najožji krog ministra, kjer se dela noč in dan. Dodatek na stalno pripravljenost utemeljujejo s tem, da se je na tem položaju potrebno takoj odzvati na krizne situacije, zaščititi Slovence v tujini, dodajajo pa še, da stiki s tujimi ministrstvi in konzulati tečejo izven delovnih ur.

Vlasta Vivod je dejala, da kriterijev za plačo ne določa ona, temveč minister. Predsednik sindikata slovenskih diplomatov Stanislav Sikošek pa meni, da so ti dodatki neupravičeni, pri čemer ga pojasnila ministrstva ne prepričajo. Upa, da bodo pristojni organi ravnali podobno kot v primeru dodatkov univerzitetnim profesorjem in zadevo preiskali.

