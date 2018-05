Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 14 glasov Ocenite to novico! Tožilstvo je devetim obtoženim očitalo več kaznivih dejanj s področja preprodaje prepovedanih drog in prevažanja nezakonitih prebežnikov čez mejo. Foto: Eugenija Carl Ivica Guberac in Blendi Imeri sta bila oproščena. Foto: Eugenija Carl VIDEO Zadeva Kobra: 7 od 9 obto... Sorodne novice Združba "Kobra" na sodišču Dodaj v

Zadeva Kobra: Za sedem obsojenih skupaj 31 let in štiri mesece zapora

Sodba še ni pravnomočna

11. maj 2018 ob 16:59,

zadnji poseg: 11. maj 2018 ob 19:14

Koper - MMC RTV SLO, STA

Sodišče v Kopru je za sedem od devetih obtoženih v zadevi Kobra odločilo, da so krivi, skupaj pa so jim prisodili 31 let in štiri mesece zaporne kazni. Vodja kriminalne združbe Valon Hoxhaj bo za zapahi preživel devet let in 10 mesecev, medtem ko Ivica Guberac ni kriv.

Za Valona Hoxhaja je sodni senat pod predsedstvom Tatjane Pavlovec ugotovilo, da je bil nesporno vodja hudodelske združbe, ki se je ukvarjala tako s preprodajo prepovedanih drog kot s prevozi ilegalcev. Za njegovega brata Dibrana pa je sodišče ugotovilo krivdo le v delu obtožnice, ki se je nanašal na prevoz ilegalcev. Tako po besedah Pavlovčeve ni bilo z ničimer dokazano, da bi Dibran prevzel vodenje združbe. Glede vloge nogometaša Ivice Guberca je Pavlovčeva pojasnila, da ni bilo mogoče z gotovostjo ugotoviti, da je vedel, da soobtoženi njegovo klet uporabljajo za hrambo mamil.

Sodišče je Hoxhaju tako prisodilo enotno zaporno kazen devetih let in 10 mesecev ter 6000 evrov stranske denarne kazni, Arijanu Loshiju pa enotno zaporno kazen šestih let in šestih mesecev. Obema je sodišče tudi podaljšalo pripor, za ostalih pet obtožencev, ki so bili spoznani za krive, pa pripor ni bil podaljšan. Valonov zagovornik Branko Gvozdić je že zaprosil, da bi njegov varovanec začel takoj prestajati zaporno kazen.

Na zaporne kazni so bili sicer obsojeni še: Dibran Hoxhaj na leto dni zapora, v katero se šteje že prestani pripor, in 1000 evrov stranske kazni; Alen Duranović na štiri leta zapora; Besim Imeri na pet let zapora; Marko Cecelja na štiri leta zapora ter Miha Zajelšnik na leto dni zapora, ki jo bo lahko prestal z delom v splošno korist, in 1500 evrov stranske kazni.

Guberac: "S tem nimam nič"

Ivica Guberac in Blendi Imeri sta bila oproščena. "Skozi celoten postopek smo dokazali, da nimam s tem nič in, kot sem od samega začetka trdil, nisem vedel, kaj se mi dogaja za mojim hrbtom," je po izreku oprostilne sodbe povedal Guberac.

Tožilka Anja Štrovs je povedala, da je s samo sodbo zadovoljna, je pa razočarana nad nizkimi kaznimi za očitke s področja prepovedanih drog, kar je sicer mogoče "sanirati" s pritožbo. "Sodišče je očitno drugače štelo oteževalne okoliščine kot tožilstvo," je ocenila tožilka, za katero pa je pomembno dejstvo, da se je potrdilo, da so bili vsi dokazi zakonito pridobljeni. Na podlagi podrobnejše obrazložitve sodbe se bo tožilstvo odločilo o pritožbi, tudi glede oprostilne sodbe za Guberca.

Kriminalno združbo razbili jeseni 2016

Spomnimo, da je kriminalno združbo, ki je delovala na Obali, znano pod imenom Kobra, policija z vrsto aretacij razbila jeseni 2016. Sojenje je nato intenzivno potekalo od lanske jeseni. Tožilstvo je sprva vložilo obtožnice zoper 16 oseb, nekateri obtoženi pa so ob začetku oz. med postopkom priznali krivdo.

Tožilstvo je devetim obtoženim očitalo več kaznivih dejanj s področja preprodaje prepovedanih drog in prevažanja nezakonitih prebežnikov čez mejo, za kazniva dejanja pa naj bi se združili v kriminalno združbo. Predlagalo je skupno slabih 59 let zaporne kazni. Za Valona Hoxhaja je zahtevalo enotno zaporno kazen 11 let in osem mesecev zapora, za njegovega brata Dibrana, ki naj bi po Valonovem priprtju prevzel vodenje združbe, pa sedem let zapora in petletno prepoved vstopa v območje schengena. Za nogometaša Guberca, v čigar stanovanju naj bi člani združbe hranili del droge, pa je tožilstvo predlagalo kazen petih let zapora.

Zagovorniki obtožencev so navedbe tožilstva zavrnili. Že med obsežnim dokaznom postopkom pa so bili kritični zlasti do izpovedi tajnih policijskih sodelavcev, ki so odkupili drogo od obtoženih.

