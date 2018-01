Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: BoBo Dodaj v

Zaradi suma uboja znanca 30-letnik v pripor

Spor naj bi se prevrgel v nasilje

3. januar 2018 ob 11:14

Ivančna Gorica - MMC RTV SLO, STA

Med znancema, starima 57 in 30 let, je prišlo do spora, pri čemer je mlajši starejšega tako zabodel v vrat, da je ta umrl, sporočajo ljubljanski policisti.

Policisti so v nedeljo prejeli obvestilo, da svojci že nekaj dni pogrešajo 57-letnega sorodnika iz okolice Ivančne Gorice. Na domu pogrešanega so policisti našli njegovo truplo

Nato so prijeli 30-letnika, ki ga sumijo uboja. V torek so ga tudi privedli k preiskovalnemu sodniku v Ljubljani, ki je zanj odredil pripor.

Iz ljubljanske policijske uprave so sporočili, da sta se ogleda kraja kaznivega dejanja udeležili tudi državna tožilka in preiskovalna sodnica, ki je za pokojnika odredila sodno obdukcijo. Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da je bil 57-letnik v družbi s 30-letnim znancem. Med njima je prišlo do spora, nato pa naj bi ga 30-letnik z nožem zabodel v predel vratu, zaradi česar je starejši moški umrl.

Al. Ma.