Zdenko Pavček in soobtoženi zanikajo krivdo

15. december 2017 ob 10:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji predsednik uprave krovne družbe Skupina Viator & Vektor Zdenko Pavček, obtožen zlorabe položaja, in njegovi soobtoženi na današnjem predobravnavnem naroku na ljubljanskem okrožnem sodišču niso priznali krivde za očitana dejanja.

Poleg Zdenka Pavčka so na zatožno klop danes sedli še nekdanji direktor Viator & Vektor Logistike Bojan Novak, predsednik uprave Izletnika Celje Darko Šafarič in Pavčkov sin Peter Pavček, ki je v Skupini Viator & Vektor zasedal enega ključnih položajev. Obtoženi so pomoči pri zlorabi položaja. Ker krivde niso priznali, se bo sojenje zanje nadaljevalo z glavno obravnavo.

Sporen prenos lastništva

Nepravilnosti pri poslu je jeseni 2013 opazil stečajni upravitelj Viator & Vektor Logistike Anton Jagodic. Za kazensko ovadbo se je odločil zaradi prenosa lastništva romunskega podjetja Viator & Vektor Ro z Viator & Vektor Logistike na Izletnik Celje, ki je bil izpeljan septembra 2011. Po proučitvi ovadbe je tožilstvo zoper vse omenjene vložilo obtožnico.

Pred stečajem je Viator & Vektor Logistika močno okrepila floto tovornjakov v Romuniji, tako da je v tamkajšnji Viator & Vektor Ro preselila skoraj 50 tovornjakov. Čeprav so bili tovornjaki zastavljeni pri Gorenjski banki, Jagodic ni izključil možnosti, da so bili v Romunijo preseljeni zaradi nadaljnje prodaje vozil. Pavček je to zanikal in dejal, da so tovornjake preselili v Romunijo izključno zato, ker jih je tamkajšnje podjetje potrebovalo zaradi povečanega obsega poslov.

Omenjeni posel predstečajnega prenosa lastništva romunskega podjetja je stečajni upravitelj najprej skušal izpodbijati v Sloveniji, ko mu to ni uspelo, ga je izpodbijal tudi na sodišču v Romuniji, vendar mu tudi tam ni uspelo. Leta 2014 je Pavček zatrjeval, da po njegovem védenju pri poslu ni bilo nič nezakonitega.

G. C.