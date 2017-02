Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pri enem izmed vodij združbe so našli 200.000 evrov, ki so prišli od prodaje ukradenega zlata. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Združba tedensko prodala za 300.000 evrov nakradenega zlata

Prijeli so 10 ljudi

14. februar 2017 ob 20:00

Torino/Ljubljana/Budimpešta - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Slovenska policija je skupaj z madžarsko pomagala italijanski finančni policiji v Torinu razbiti mrežo prekupčevalcev z zlatom, ki je "oprala" za 25 milijonov evrov zlata.

Združba iz Torina je v italijanski livarni talila večinoma v Italiji nakradeno zlato, tega so kupovali okoli 30 odstotkov ceneje od tržne cene, in ga pretopila v zlate palice. Palice je madžarsko podjetje prodajalo na uradnem trgu po tržnih cenah in za to izdajalo fiktivne dobavnice drugemu italijanskemu podjetju.



Zlato so kupovala zakonita podjetja, denar pa so nakazovala madžarskemu podjetju na bančni račun. Denar je k tatovom prišel tako, da so ga dvignili na Madžarskem in ga nato fizično pretihotapili prek meja Madžarske, Slovenije in Italije nazaj v Torino.

Na teden so tako prodali za okoli 300.000 evrov zlata, skupaj pa naj bi na ta način "oprali" 750 kilogramov ukradenega zlata in nezakonito pridobili 25 milijonov evrov, navaja Eurojust. Enega od vodij združbe je policija prijela na italijansko-slovenski meji, ko je imel pri sebi 200.000 evrov v gotovini.

Ob koncu operacije so prijeli 10 ljudi, en osumljenec pa je še na begu. V okviru operacije je bilo v vseh treh državah izvedenih 60 hišnih preiskav. Pri tem so policisti zasegli za devet milijonov evrov vrednosti, vključno z 20 kilogrami zlata, 200.000 evrov gotovine in tudi drage avtomobile. Zasegli so tudi pomembno dokazno gradivo o vpletenih podjetjih v več državah, še navaja Eurojust, ki je pomagal pri sodelovanju policij vseh treh držav.

A. Č.