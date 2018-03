Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Selmayrjevo imenovanje je Juncker sam sporočil na posebni novinarski konferenci. Foto: EPA Poslanci so po razpravi podprli predlog Zelenih za preiskavo Selmayrjevega imenovanja v odboru za proračunski nadzor. Foto: Reuters VIDEO Sporno napredovanje v Bru... Dodaj v

Afera Selmayr: sporno napredovanje vodje Junckerjevega kabineta

Evroposlanka iz vrste Alde: "Komisija nas ima za neumne"

13. marec 2018 ob 08:25

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Številni evropski poslanci so na nogah zaradi bliskovitega napredovanja Martina Selmayrja, vodje kabineta predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, ki so ga s političnega položaja imenovali na najvišji nepolitični položaj v Komisiji, na mesto generalnega sekretarja.

Več evropskih poslancev, tako iz najvplivnejše, desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) kot druge najmočnejše skupine, iz vrst evropskih socialdemokratov (S & D), je opozorilo pred krepitvijo evroskepticizma zaradi takšnih netransparentnih imenovanj. V tretji največji skupini, Evropski konservativci in reformisti (ECR), ki so prvi pozvali k razpravi o tem na plenarnem zasedanju parlamenta, so postavili vrsto vprašanj, na primer, ali je ves postopek res trajal samo devet minut in ali je bil Selmayr edini kandidat. Poslanci so po razpravi podprli predlog Zelenih za preiskavo imenovanja v odboru za proračunski nadzor.

Oettinger: Selmayr je 100-odstotno primeren

A evropski komisar Günther Oettinger, ki je pristojen za proračun in človeške vire, je imenovanje Selmayrja pred poslanci ves čas branil. Zatrdil je, da je bil postopek popolnoma v skladu s pravili in da ima Selmayr vse potrebne lastnosti - je odličen pravnik, zelo dober v komunikaciji, zelo delaven in proevropski ter uživa zaupanje komisarjev. "Narodnost in strankarska pripadnost nimata ničesar s tem, pomembna je le primernost osebe; Selmayr je stoodstotno primeren za ta položaj, vse formalne zahteve so izpolnjene," je še poudaril Oettinger in poslance pozval, naj preverijo postopke, a naj imenovanje sprejmejo.

A Oettinger mnogih ni prepričal. Predstavnica evropskih liberalcev (Alde) Sophia in 't Veld je Komisiji zabrusila, da ima evropske poslance za neumne, in poudarila, da afera Selmayr uničuje verodostojnost EU-ja v času, ko je zaupanje javnosti že tako šibko. Ob tem je opozorila, da Selmayrjevo imenovanje kaže, kako Komisija nima nikakršnega stika z resničnostjo ter da bodo morali v Komisiji izbrati med Selmayrjevo kariero in zaupanjem ljudi.

V Združeni levici so poudarili, da pri tem imenovanju "vse smrdi", in dejali, da to spominja na čase, ko je morala odstopiti komisija Jacquesa Santerja. Razvpiti evroskeptik Nigel Farage pa je dejal, da Selmayrjevo imenovanje osvetljuje sporne metode Komisije. Selmayrja je opisal kot "fanatika, ki je postal najvplivnejši birokrat na svetu" in poudaril: "Hvala bogu, da Velika Britanija odhaja."

Zagotovil si je službo tudi po koncu Junckerjevega mandata

Novico o imenovanju Selmayrja za generalnega sekretarja Komisije s 1. marcem letos je konec februarja naznanil sam vodja Komisije Jean-Claude Juncker na nepričakovani novinarski konferenci v Bruslju.

Selmayr, ki velja za najbolj zloglasnega spin doktorja v Bruslju, je tako 20 mesecev pred koncem mandata Komisije presedlal z izjemno političnega položaja na najvišji položaj v administraciji Komisije, ki naj bi bil nepolitičen. Selmayr v Bruslju buri duhove tudi s svojimi delovnimi metodami, zaradi katerih ga evropski mediji primerjajo z Machiavellijem, Rasputinom in tudi s protagonistom Netflixove serije Hiša iz kart Frankom Underwoodom.

