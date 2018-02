Ali bo nova evropska direktiva skrčila pravice slovenskih potrošnikov?

Nova enotna pravila pri spletnih in klasičnih nakupih

24. februar 2018 ob 09:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odbor evropskega parlamenta, ki skrbi za varstvo potrošnikov, je prižgal zeleno luč za nova enotna evropska pravila glede pravic potrošnikov pri spletnih in klasičnih nakupih. Toda nove potrošniške pravice bodo, kot kaže, manjše, kot so jih sedaj deležni slovenski kupci.

Evropska komisija želi z novo evropsko direktivo okrepiti potrošniške pravice na področju EU-ja. Njen namen je izenačenje pravic potrošnikov pri nakupih v klasičnih trgovinah in po spletu. Kar pomeni: enaka garancija, enaka možnost popravila ali zamenjave pokvarjenih izdelkov.

Predlog nove direktive so v četrtek večinsko podprli tudi evropski parlamentarci - člani odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO). Vendar so močno razočarali evropske potrošniške organizacije. Če bo na koncu potrjena omenjena različica predloga direktive, privoliti morajo še Evropski svet oz. države članice EU-ja, bodo okrnjene pravice potrošnikov, ki jih le ti že uživajo v nekaterih državah članicah. Med drugim v Sloveniji.

"Glasovanje ni le zamujena priložnost, temveč je veliko razočaranje. Kako bodo potrošniki razumeli, da jim EU odvzema nekatere njihove pravice namesto da bi jih razširili?" je v sporočilu za javnost dejala Monique Goyens, generalna direktorica Evropske potrošniške organizacije (BEUC).

Zmanjšanje pravic slovenskih potrošnikov?

Tudi v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) s predlogom nove potrošniške zaščite niso zadovoljni. Po novi evropski direktivi, če bo sprejeta, potrošniki v Sloveniji, kot navajajo, ne bodo imeli več možnosti svobodne izbire med t. i. jamčevalnimi zahtevki kot do sedaj.

Jamčevalni rok je rok, v katerem se lahko pokaže stvarna napaka, ki jo mora prodajalec upoštevati. Kupec izdelka z napako pa trenutno lahko izbiral med odpravo napake, vračilom zneska ali zamenjavo blaga.

Člani omenjenega odbora EU-ja so izglasovali, da bi v prihodnje veljal dveletni jamčevalni rok za napake izdelka. Potrošniške organizacije pa glede na razmere na trgu potrošniškega blaga opozarjajo, da je omejitev jamčevalnega roka na največ dve leti v marsikaterem primeru prekratka. Številni izdelki bi predvidoma morali delovati več let. Denimo pralni stroji, avtomobili … Morebitne napake pa bi se lahko razkrile šele čez leta.

"Velik del blaga je narejen na način, da pride do okvar ravno po preteku dveh let, v tem primeru pa potrošniki ostanejo brez kakršnega koli varstva. Zato bi moral predlog upoštevati predvideno daljšo življenjsko dobo nekaterih izdelkov," opozarjajo na ZPS-ju.

Nova direktiva bi lahko, kot so v ZPS-ju zapisali na spletni strani, v Sloveniji onemogočila tudi ohranitev obvezne garancije, s katero bi ukinili tudi dolžnost proizvajalca in posledično prodajalca proti plačilu zagotavljati popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka.

Obvezna garancija pa potrošnikom tudi omogoča, da se obrnejo neposredno na proizvajalca, kar je zlasti pomembno, ko pravic ne morejo ali so jih neuspešno poskusili uveljaviti pri prodajalcu.

Predlog je sporen

"Gre za izredno kontroverzen predlog Komisije, ki slabi in niža že obstoječe pravice potrošnikov, zato smo Zeleni glasovali proti predlogu. Smo namreč mnenja, da je predlog Komisije smiseln samo v primeru krepitve varstva potrošnikov, vsaka druga rešitev pa za nas ni sprejemljiva. Ne smemo pristati na nižanje standardov, zato bomo še naprej opozarjali na nerazumnost predloga Komisije. Pomembno vlogo bodo odigrale tudi države članice, pozicijo Sveta EU-ja namreč še čakamo," pravi slovenski evropski poslanec Igor Šoltes (Zeleni), ki je bil eden redkih članov odbora IMCO, ki je glasoval proti predlogu direktive.

Zakaj evropski poslanci niso upoštevali mnenj potrošniških organizacij, Šoltes odgovarja, da to lahko samo ugibamo. "Očitno je, da je bila večina bolj naklonjena interesom industrije, ki ji varstvo potrošnikov seveda predstavlja težavo in oviro pri maksimizaciji dobička. Gotovo so se tudi pri lobiranju zelo potrudili. Potrošniki pa bodo ob tem očitno zopet potegnili kratko," dodaja.

