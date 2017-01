Brexit bi lahko evropski proračun letno stal 10 milijard evrov

Preveč poudarka na enkratnem strošku

18. januar 2017 ob 15:59

Bruselj/Strasbourg - MMC RTV SLO/STA

Izstop Velike Britanije iz EU-ja naj bi evropski proračun prikrajšal za 10 milijard evrov letno, ugotavlja Inštitut Jacques Delors.

Članek z naslovom Brexit in proračun EU - grožnja ali priložnost so objavili v ponedeljek, dan pred govorom britanske premierke Therese May o brexitu in poročilom strokovnjakov o reformi evropskega proračuna.

Avtorja Brexit članka Jörg Haas in Eulalia Rubio opozarjata, da se veliko pozornosti namenja predvsem enkratnemu "ločitvenemu računu", a pomembnejši bodo verjetno srednjeročni strukturni učinki. Članice EU-ja so po njunem mnenju pred odločitvijo, ali bodo to luknjo pokrile z zvišanjem nacionalnih prispevkov, zmanjšanjem porabe ali s kombinacijo obojega.

Povečanju prispevkov bodo po pričakovanjih nasprotovale neto plačnice, rezom pa tiste države, ki imajo trenutno največ koristi od kohezijske in kmetijske politike, tako da se bodo razlike med tema skupinama še povečale.

Odhod Velike Britanije priložnost za reforme

Ključna bo pri tem skupina držav, katerih prispevki na prebivalca in prejemki v okviru evropskega proračuna so skoraj uravnoteženi. To so Francija, Irska, Italija in Španija, ki se lahko nagnejo na eno ali drugo stran.

Brexit po mnenju avtorjev ponuja priložnost za reformo evropskega proračuna: neto plačnice bi lahko pristale na zvišanje prispevkov v zameno za korenito reformo odhodkov ali pa bi istočasno prevetrili še prihodkovno stran. Če se EU ne bo uspel dogovoriti o rešitvah, lahko brexit resno ogrozi evropski proračun, opozarjajo v Inštitutu Jacques Delors.

Članice bi namreč lahko padle v skušnjavo, da bi začele zmanjševati obseg "nedodeljenega" denarja za infrastrukturo ali raziskave ali zviševati prispevke in uvajati dodatne rabate za pomiritev najbolj prizadetih neto plačnic, kar bi privedlo do "obskurnega sistema".

A. Č.