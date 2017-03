Britanska vlada doživela prvi poraz glede zakona o brexitu

Zgornji dom podprl dopolnitev zakona in s tem zavlekel njegovo sprejetje

1. marec 2017 ob 21:21

London - MMC RTV SLO/STA

Zgornji dom parlamenta je s 358 glasovi za in 256 proti izglasoval dopolnitev zakona o brexitu, da se državljanom Evropske unije zagotovi bivanje v Veliki Britaniji po njenem izstopu iz Evropske unije.

Dopolnitev zahteva, da vlada v roku treh mesecev po uradni objavi namere o izstopu predstavi predloge, ki bi prebivalcem EU-ja in evropskega gospodarskega območja po brexitu zagotovili enake pravice v Veliki Britaniji, kot jih imajo zdaj.

Iz vladnega oddelka za izhod iz EU-ja so sporočili, da so nad odločitvijo lordov razočarani: "Predlog zakona ima enostaven namen - da sprejme rezultate referenduma in dovoli vladi nadaljevanje pogajanj," poroča BBC. Dopolnitev zakona bo zdaj vrnjena na glasovanje v spodnji dom parlamenta. "Ljudje morajo vedeti zdaj - ne čez dve leti ali 12 mesecev. Ne morejo preprosto čakati, kaj se bo zgodilo z njihovimi življenji," je odločitev za dopolnitev zagovarjala Dianne Hayter iz lordske zbornice.

Vrhovno sodišče: Brexit morajo odobriti poslanci

Predlog zakona o brexitu poziva parlament, naj da premierki Theresi May pooblastilo, da po 50. členu Lizbonske pogodbe objavi namero o izstopu Velike Britanije iz EU-ja. Vlada je morala parlamentu predložiti zakon o brexitu, ker je vrhovno sodišče odločilo, da morajo začetek izstopa Velike Britanije iz Unije odobriti tudi poslanci. Vlada je sprva želela parlament obiti, češ da ima sama ustrezno pristojnost za začetek procesa brexita.

Na začetku februarja je zakon z veliko večino potrdil spodnji dom parlamenta. Takrat je vlada sicer napovedala, da bo Velika Britanija EU zapustila, tudi če poslanci zavrnejo dogovor, ki bo določal pogoje izstopa in nadaljnje odnose.

Mayeva je pod pritiskom, da zakonski predlog o brexitu, ki ima zgolj dva člena in 143 besed, hitro spravi skozi parlament, saj je voditeljem EU-ja obljubila, da bo 50. člen Lizbonske pogodbe sprožila do konca marca.

