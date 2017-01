Britansko vrhovno sodišče: Začetek izstopa iz EU-ja mora odobriti parlament

Vlada je želela obiti parlament

24. januar 2017 ob 11:28

London - MMC RTV SLO/STA

Začetek izstopa Velike Britanije iz Evropske unije mora odobriti britanski parlament, je z veliko večino odločilo britansko vrhovno sodišče. Vladi tako ni uspelo s pritožbo na razsodbo višjega sodišča.

"Vrhovno sodišče je danes z osmimi glasovi proti trem odločilo, da vlada ne more sprožiti 50. člena lizbonske pogodbe brez predhodne odobritve parlamenta," je dejal predsednik sodišča lord David Neuberger.

Predsednik sodišča je ob tem poudaril, da odločitev sodišča ne postavlja pod vprašaj izida referenduma lanskega junija, na katerem so se britanski volivci in volivke s tesno večino odločili za t. i. brexit, temveč da gre izključno za pravno vprašanje. Če se vlada pred sprožitvijo izstopa iz Unije ne bi posvetovala s parlamentom, bi bila to namreč po kršitev ustaljenih ustavnih načel, je dejal Neuberger.

Odločitev vrhovnega sodišča pomeni poraz za konservativno vlado premierke Therese May, ki se je pritožila na novembrsko odločitev višjega sodišča. Vlada je namreč menila, da sama odločitev za brexit na referendumu zadostuje za sprožitev 50. člena lizbonske pogodbe.

Vladi pa se, kot je še sporočilo vrhovno sodišče, pred sprožitvijo brexita ni treba posvetovati s parlamenti Škotske, Walesa ali Severne Irske.

Potrditev v parlamentu naj ne bi zamaknila začetka izstopa

Po poročanju britanskih medijev naj bi imela vlada pripravljen izredno kratek zakon o izstopu iz EU-ja, o katerem naj bi še pred koncem marca razpravljali poslanci in poslanke. Takrat je namreč vladi premierka postavila rok za sprožitev pravnega postopka za izstop. Vse sicer kaže, da se premierki ni treba bati poraza v parlamentu. Večina poslancev in poslank je v nezavezujoči izjavi namreč že napovedala, da ne bodo zavlačevali pri postopku izstopa.

B. V.