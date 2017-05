Bruselj še zadnjič podaljšal nadzor na avstrijsko-slovenski meji

Razmere se na splošno stabilizirajo

2. maj 2017 ob 17:59

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska komisija je predlagala še zadnje, šestmesečno podaljšanje nadzora na nekaterih mejah v schengenskem prostoru, tudi na avstrijsko-slovenski meji.

V tem obdobju naj bi Avstrija, Nemčija, Danska, Švedska in Norveška, ki začasni nadzor še izvajajo, ta ukrep postopno odpravile in nadomestile s sorazmernimi policijskimi kontrolami.

Čeprav se razmere na splošno stabilizirajo, je v Grčiji še vedno znatno število nezakonitih prebežnikov in prosilcev za azil, zato komisija kot previdnostni ukrep priporoča še zadnje podaljšanje nadzora, ki mora biti odpravljen v šestih mesecih, so pojasnili v Bruslju. Nadzor v tem šestmesečnem obdobju mora biti po navedbah komisije ciljno usmerjen in omejen, uporabljen le kot izhod v skrajni sili.

Poziv k alternativnim ukrepom

Komisija članice tudi poziva, naj vse pogosteje uporabljajo alternativne ukrepe, ki lahko zagotovijo enako stopnjo varnosti, na primer sorazmerne policijske kontrole na mejnih območjih in na glavnih prometnicah. V ta namen je komisija danes objavila tudi priporočilo za izvajanje sorazmernih policijskih kontrol in policijsko sodelovanje v schengenskem območju.

Prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans ob tem obljublja: "To pomeni, da se bomo čez šest mesecev vrnili k popolnoma delujočemu schengenskemu prostoru brez nadzora na notranjih mejah."

Podobne obljube komisarja za migracije Dimitrisa Avramopulosa ob prejšnjem podaljšanju se sicer niso uresničile. "Gre za vprašanje treh mesecev pred vrnitvijo k normalnemu delovanju," je konec januarja napovedal komisar.

K. S.