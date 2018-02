Bruselj v boj za izkoreninjenje pohabljanja ženskih spolovil

Po svetu pohabljenih 200 milijonov deklet, v Evropi 500.000

5. februar 2018 ob 17:51

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropski komisarji so ob torkovem mednarodnem dnevu ničelne strpnosti do pohabljanja ženskih spolovil potrdili močno zavezanost Evropske unije (EU) k izkoreninjenju teh zavržnih praks.

Poudarili so, da gre za kršitev temeljnih človekovih pravic in skrajno obliko diskriminacije zoper ženske in dekleta. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini, evropski komisar za širitev Johannes Hahn, komisar za mednarodno sodelovanje Neven Mimica in komisarka za enakost spolov Vera Jourova so še opozorili, da pohabljanje ženskih spolovil povzroča bolečine, hude travme in dolgoročne zdravstvene posledice.

"Želimo živeti v družbi, kjer so ženske varne pred nasiljem in lahko spreminjajo svet," so zapisali komisarji v skupni izjavi.

Pohabljanju genitalij je izpostavljenih tudi 500.000 deklet v Evropi

Kljub prizadevanjem Evropske unije in njenih partnerjev so bila po vsem svetu pohabljena spolovila 200 milijonov deklet, ki še vedno trpijo posledice. Po ocenah enakemu številu deklet grozi, da bodo tej praksi podvržene v obdobju do leta 2030. Še dandanes so tej nezakoniti praksi izpostavljena tudi nekatera dekleta v Evropi, po nekaterih ocenah je takih deklet 500.000. Evropska komisija si prizadeva za preprečevanje te prakse z usposabljanjem strokovnjakov, ki so v stiku z ogroženimi dekleti, kot so sodniki, uradniki za azil in zdravniki.

Pohabljanje ženskih spolovil kaznivo dejanje

Pohabljanje ženskih spolovil je v vseh državah članicah EU-ja kaznivo dejanje in v večini držav članic je mogoče kazensko preganjati osebo, ki z namenom povzročitve pohabitve dekle odpelje iz EU-ja. Žrtve takih praks so v EU-ju deležne visoke ravni varstva. EU tudi zagotavlja stalno podporo Skladu Združenih narodov za otroke (Unicef) za pospešitev sprememb v 17 državah. Ta ukrep bistveno prispeva k temu, da partnerske države sprejmejo nacionalne akcijske načrte in proračunske postavke za odpravo te prakse.

Na mednarodni ravni je EU skupaj z Združenimi narodi oblikoval program Spotlight, ki je namenjen odpravi vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti. S to pobudo se bodo osredotočili na prizadevanja v boju proti pohabljanju ženskih spolovil v podsaharski Afriki, kjer je ta praksa še vedno močno razširjena.

