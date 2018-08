Cipras: Grčija je preživela sodobno Odisejo

21. avgust 2018 ob 18:20

Atene - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Grški premier Aleksis Cipras je konec osemletnega obdobja denarnega posojila mednarodne skupnosti Grčiji označil za "moderno Odisejo" in poudaril, da Grki nikoli ne bi smeli pozabiti na trdo lekcijo finančnega nadzora posojilodajalcev.

"Danes je dan osvoboditve," je dejal premier Aleksis Cipras dan po izteku finančnega posojila Grčiji, oblečen v belo srajco z ležerno odpetim vrhnjim gumbom, medtem ko je stal na vrhu jonskega otoka Itaka, s pogledom v zaliv, na katerega se je po desetih letih tavanj vrnil tudi Homerjev antični junak Odisej.

V ponedeljek se je končal tretji program finančne pomoči za Grčijo, ki je od leta 2010 od mednarodnih posojilodajalcev prejela skupno 274 milijard evrov posojila, v zameno pa je morala izpolniti več kot 450 ukrepov in privoliti v številne težke reforme.

Cipras: Imamo moč, da zgradimo svojo državo

"Nikoli ne bomo pozabili na razlog ali na ljudi, ki so našo državo vodili v finančne težave," je dejal za grško televizijo in poudaril, da pritiskov iz tujine zdaj ne bo več in da se moderna Odiseja končuje. "Prišli smo na cilj. Imamo moč, da zgradimo svojo državo, kakršno si zaslužimo. To bomo naredili preudarno in odgovorno, da Grčija nikoli več ne bo dežela primanjkljajev in stečajev," je prepričan Cipras.

Država se je izognila bankrotu in se končno postavila na lastne noge. "Naša država znova pridobiva pravico, da določa svojo prihodnost kakor normalna evropska država brez vsiljenih ukrepov od zunaj. Nobenega izsiljevanja, nobenega žrtvovanja več za naše ljudi," je nadaljeval grški voditelj.

Država ostaja pod strogim nadzorom

Grčija je zadolžena za 180 odstotkov bruto domačega proizvoda, spodbuden pa je podatek, da bo letošnja gospodarska rast okoli dva odstotka. Ta sredozemska država z enajstimi milijoni prebivalcev je v preteklih osmih letih sprejela za 65 milijard evrov varčevalnih ukrepov in bila v stalnem izrednem stanju.

Kljub uradni "svobodi" pa Grčija ostaja pod strogim mehanizmom nadzora. Analitiki ob tem opozarjajo, da bodo končno oceno o tem, ali je država res razrešila svoje težave, določili finančni trgi, na katerih bo država pokrivala svoje prihodnje finančne potrebe.

VIDEO Cipras krizo v Grčiji primerjal z Odisejo

K. Št.