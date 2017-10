Endokrini motilci: Evropski parlament zavrnil predlagane ukrepe

EK mora pripraviti nov predlog

4. oktober 2017 ob 17:32

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropski parlament je zavrnil predlagana znanstvena merila za opredelitev endokrinih motilcev na področju pesticidov in biocidov ter predloga dveh zakonodajnih aktov, s katerimi naj bi uredili to področje.

Predlog je pripravila Evropska komisija (EK). Predlagala je izvzetje snovi, katerih glavni namen je napadanje hormonskega sistema organizmov (na primer pri škodljivcih), iz meril za prepoznavanje. S tem predlogom je po mnenju poslancev Evropskega parlamenta (EP) presegla svoja pooblastila. Nasprotovanje, ki sta ga predlagala poslanca Jytte Guteland in Bas Eickhout, je bilo odobreno z 389 glasovi za, 235 proti in 70 vzdržanimi glasovi, kar je absolutna večina, potrebna za zavrnitev predloga.

Prepoved že zdaj predpisana

Zakonodaja Evropske unije (EU) predpisuje, da pesticidi ali biocidni pripravki ne smejo imeti lastnosti enodkirnih motilcev za neciljne organizme. Za izvajanje te zakonodaje EU potrebuje seznam znanstvenih meril za prepoznavanje endokrinih motilcev. Predlog Evropske komisije se je nanašal na znanstvena merila za prepoznavanje lastnosti endokrinih motilcev pri kemičnih snoveh. Opredelitev znanstvenih meril je prvi korak k zmanjševanju prisotnosti teh snovi in zaščiti zdravja ljudi.

Evropsko sodišče je decembra 2015 razsodilo, da je komisija kršila pravo EU-ja, ker do konca leta 2013 ni objavila meril za določitev endokrinih motilcev. Poslanci so večkrat pozvali EU, naj te snovi odpravi.

Poročilo okoljskega programa Organizacije združenih narodov (OZN) in Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je endokrine motilce označilo za svetovno grožnjo in med drugim opozorilo na porast motenj endokrinega sistema pri ljudeh in živalih.

Kot so zapisali v parlamentu, obstajajo dokazi o škodljivem vplivu na reprodukcijo (neplodnost, rak, deformacije), kar lahko vpliva tudi na delovanje ščitnice, možganske funkcije, debelost in presnovo ter na ravnovesje inzulina in glukoze v telesu.

Šoltes: Komisija je popustila lobijem

Evropski poslanec Igor Šoltes (Verjamem/Zeleni) je prepričan, da je komisija popustila lobijem in industriji, ki želi zaščititi predvsem svoje lastne kapitalske interese, še zlasti na račun zdravja ljudi. Zato je pozdravil tokratno izglasovanje veta na merila, ki jih je komisija predlagala za določitev endokrinih motilcev.

"Komisija je prekoračila svoj mandat, ko je predlagala, da se določene kemikalije izvzame iz opredelitve endokrinih motilcev. Merila bi tako zelo oteževala prepoznavanje endokrinih motilcev, kar pomeni, da bi bilo s trga odstranjenih zelo malo izdelkov, kar seveda koristi tej industriji. Večkrat smo opozorili, da so ti motilci snovi, ki lahko spremenijo delovanje hormonskega sistema ljudi in so izjemno nevarni in predstavljajo na nek način globalno grožnjo," je poslanec zapisal v sporočilu za javnost.

Al. Ma.