EU članicam za sprejetje izkrcanega prebežnika ponuja 6.000 evrov

Salvini: "Bruselj naj obrži svojo miloščino"

24. julij 2018 ob 16:34

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija članicam Evropske unije ponuja 6.000 evrov za vsakega prebežnika, rešenega na morju, ki bi ga država sprejela.

Kot je znano, je ponudba del predlogov v zvezi z nadzorovanimi centri v Uniji in centri za izkrcanje migrantov zunaj Unije, o katerih so se dogovorili na junijskem vrhu povezave. S takšnimi središči želijo izboljšati in pospešiti proces razlikovanja med prebežniki, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in migranti, ki nimajo pravice ostati v EU-ju, hkrati pa želijo pospešiti postopke vračanja nezakonitih preseljencev.

Centre naj bi po načrtih ob podpori EU-ja vodile članice same, za kritje stroškov infrastrukture in operativnih stroškov pa bi prejele celovito finančno podporo.

Salvinija predlog pustil hladnega

Po 6.000 evrov na prebežnika bi prejele tudi članice, ki bi privolile v sprejem izkrcanih prebežnikov. Za zdaj še ni znano, ali je katera od članic potrdila takšen dogovor.

Na ponudbo se je že odzval italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je poudaril, da Italija noče denarja, ampak si želi ustaviti pritok. Pojasnil je tudi, da prosilec za azil italijanskega davkoplačevalca stane od 40.000 do 50.000 evrov. "Bruselj naj kar obdrži svojo miloščino," je dodal.

Nobena severnoafriška država ni izrazila pripravljenosti za sodelovanje

Evropska unija sicer načrtuje tudi centre za izkrcanje v tretjih državah. Ta središča naj bi skrbela za hitro in varno izkrcanje rešenih ljudi na obeh straneh Sredozemskega morja. Med državami, ki bi lahko gostile točke za izkrcanje, se omenjajo Tunizija, Libija, Egipt in Alžirija, a za zdaj še nobena severnoafriška država ni izrazila pripravljenosti za sodelovanje.

Slovenija sprejela štiri sirske družine

V okviru projekta trajne preselitve je v Slovenijo prispela prva skupina 21 sirskih beguncev iz Turčije. Gre za štiri družine, ki prihajajo z vojnih območij v Siriji, nastanili so oz. jih bodo v Mariboru. Ena družina bo živela v integracijski hiši, tri pa v stanovanjih, ki jih upravlja urad za oskrbo in integracijo migrantov.

.

Migranti se bodo ob pomoči orientacijskega programa v naslednjih mesecih pripravili na samostojno življenje. Začeli bodo z učenjem slovenščine, otroci se bodo vključili v vrtce in šole, odrasli pa so že izrazili željo, da se želijo čim prej zaposliti. Po podatkih urada za zaposlovanje gre za precej izobražene posameznike.

.

O predlogih komisije bodo v sredo razpravljali veleposlaniki EU-ja. Čeprav se število nezakonitih prehodov meje čez Sredozemlje zmanjšuje, migracije še vedno ostajajo vroče politično vprašanje. Tudi razprava veleposlanikov EU-ja bo minila v senci groženj, da lahko migracijska trenja ogrozijo ves evropski projekt in usodno vplivajo na izid evropskih volitev maja prihodnje leto.

Sa. J.