Cerar: Po posebnem centru za prebežnike v Sloveniji ni potrebe

Mirovni inštitut: Nadzorovani centri bi lahko bili problematični

Po dogovoru EU-ja o migracijah je slišati opozorila ob predlogu vzpostavitve nadzorovanih centrov za obravnavo prebežnikov. Direktorici Mirovnega inštituta Neži Kogovšek Šalamun se zdi namestitev v tak center, četudi je prostovoljna, problematična. Direktorica in raziskovalka opozarja, da ni jasno, kaj pomenijo "nadzorovani centri". "Bojim se, da bi to lahko pomenilo centre za pridržanje in torej omejevanje svobode gibanja ljudi. Svoboda gibanja je temeljna človekova pravica, omejevanje gibanja je dovoljeno samo pod točno določenimi pogoji, in ti centri so s tega vidika lahko hudo problematični," je pojasnila. Tudi sicer pa meni, da je odpiranje novih centrov neprimerno, saj je nevarnost, da bi se spremenili v zapore, prevelika. Na vrhu so pozvali tudi, naj članice tesno sodelujejo za zajezitev sekundarnih gibanj. Po mnenju Kogovšek Šalamunove omejitev sekundarnih gibanj lahko v praksi pomeni samo vzpostavitev oz. nadaljevanje nadzora na notranjih mejah in rasno profiliranje. Oblasti bodo tako še pogosteje kot do zdaj na cestah in drugih javnih mestih identificirale ljudi, ki bodo videti kot prosilci za azil, kar je sicer pravno nedopustno, omejitev sekundarnih gibanj pa bi lahko prosilce za azil potisnila v ilegalo, skrivanje, izogibanje oblastem in s tem v izolacijo.