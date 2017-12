EU predlaga sprožitev 7. člena pogodbe proti Poljski zaradi kršitev vladavine prava

Madžarska napovedala veto na sankcije

20. december 2017 ob 07:25,

zadnji poseg: 20. december 2017 ob 16:10

Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Evropska komisija je v Bruslju predlagala sprožitev sedmega člena pogodbe o EU-ju proti Poljski zaradi očitnih tveganj resnih kršitev vladavine prava. Poljska odločitev označuje za politično, novi premier Mateusz Marowiecki pa je stopil v bran pravosodni reformi.

Sedmi člen pogodbe o EU-ju, znan tudi kot "jedrska bomba", v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic članici unije, ki sistematično krši temeljna evropska načela. V Bruslju so ob tem zagotovili, da so še naprej na voljo za dialog s Poljsko.

Komisija je danes proti Poljski sprejela tri ukrepe, je pojasnil prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans. Prvi ukrep je novo priporočilo s seznamom ukrepov, ki bi jih morala Poljska sprejeti v prihodnjih treh mesecih, drugi ukrep je sprožitev sedmega člena, tretji pa tožba na Sodišču EU-ja zaradi zakona o ureditvi splošnih sodišč.

"S težkim srcem smo se odločili za sprožitev sedmega člena, a dejstva nam ne dajejo izbire; julija sem rekel, da smo blizu sprožitvi sedmega člena in razmere se od takrat niso izboljšale, temveč poslabšale," je pojasnil Timmermans.

Poljska: Gre za politično in ne pravno odločitev

Poljsko zunanje ministrstvo je v sporočilu za javnost zapisalo, da obžaluje odločitev Bruslja, ki je obarvana politično in ne pravno. Odločitev po njihovem mnenju le še otežuje oblikovanje medsebojnega zaupanja in enotnosti, vendar so še naprej pripravljeni na dialog.

Vlada namerava kljub opozorilom iz Bruslja nadaljevati sporno pravosodno reformo. "To smo dolžni našim volivcem," so sporočili. Tudi poljski premier Marowiecki je stopil v bran sporni pravosodni reformi. "Pravosodna reforma na Poljskem je nujno potrebna," je tvitnil in dodal, da je Poljska tako kot EU zavezana vladavini prava.

Do Evropske komisije so kritični tudi v uradu poljskega predsednika Andrzeja Dude. Glavni svetovalec Krzysztof Szczerski je dejal, da se je Evropska komisija z današnjo potezo očitno odločila prekiniti dialog s Poljsko glede vladavine prava v državi, piše poljska tiskovna agecija PAP.

Za sankcije potrebno soglasje, za sprožitev člena ne

Postopek sprožitve sedmega člena je dvodelen: prvi del je preventiven in se nanaša na tveganja resnih kršitev, drugi pa predvideva sankcije v primeru obstoja resnih kršitev, vključno z začasnim odvzemom glasovalnih pravic.

Za sprožitev postopka ni potrebno soglasje, za potrditev obstoja resnih kršitev, ki vodijo v odvzem glasovalnih pravic, pa je soglasje potrebno.

Madžarska bo proti sankcijam uporabila veto

Namestnik madžarskega premierja Zsolt Semjen je napovedal, da bo Madžarska uporabila veto na evropske sankcije proti Poljski. Po njegovem mnenju sankcije proti poljskim pravosodnim reformam posegajo v suverenost države in so zato nedopustne.

"Poljsko-madžarsko prijateljstvo in zavezanost poljske vlade k dogovorom nas zavezujeta, da nastopimo proti ukrepom Evropske komisije," je sporočil Semjen za madžarsko tiskovno agencijo MTI.

Juncker upa na zbližanje stališč

Predsednik komisije Jean-Claude Juncker je na predvečer razprave poudaril, da ni vojne s Poljsko, da upa na zbližanje stališč in da niso porušeni vsi mostovi.

Novi poljski premier Mateusz Morawiecki pa je dan pred razpravo izpostavil, da si Poljska želi dialog s komisijo in da je sporna pravosodna reforma zdaj drugačna, kot je bila julija, ko je komisija prvič resno zagrozila s sedmim členom.

Možnost omenjajo že dve leti

Možnost uporabe sedmega člena proti poljski vladi pod taktirko vodje vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslawa Kaczynskega se sicer omenja že dve leti, a bliže kot danes še ni bila.

V pričakovanju ukrepanja Bruslja se poleg "jedrske bombe" omenja še možnost tožbe na Sodišču EU-ja zaradi sporne pravosodne reforme, konkretno zaradi zakona o ureditvi splošnih sodišč.

Preiskavo uvedli januarja

Komisija je ukrepe proti Poljski začela januarja lani, ko je sprožila preliminarno preiskavo, prvo fazo v sklopu tristopenjskega okvira za odpravljanje sistemskih groženj pravni državi, uvedenega leta 2014.

